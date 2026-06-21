Recuperan un celular y más de $55.000 robados de una panificadora

Una rápida intervención policial permitió esclarecer en las últimas horas un hecho delictivo ocurrido en una panificadora de la Villa de Pomán y recuperar parte de los elementos denunciados como sustraídos. El procedimiento se inició luego de que una mujer se presentara en la Comisaría departamental Pomán para informar sobre un ilícito cometido en un establecimiento comercial de la localidad.

De acuerdo con la denuncia radicada, personas desconocidas habrían ingresado a una panificadora ubicada en la Villa de Pomán, departamento homónimo, donde perpetraron un hecho delictivo para luego darse a la fuga. La información aportada por la denunciante motivó la inmediata intervención del personal policial, que puso en marcha distintas tareas destinadas a identificar a los responsables y recuperar los bienes sustraídos.

La denuncia activó un trabajo coordinado entre los efectivos de la dependencia policial, quienes iniciaron averiguaciones y recorridos por distintos sectores de la jurisdicción con el objetivo de reunir elementos que permitieran avanzar en la investigación.

Un rápido despliegue policial

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, los efectivos de la Comisaría Departamental Pomán llevaron adelante recorridos y diversas diligencias investigativas. Según se informó, el procedimiento demandó un arduo trabajo de investigación que permitió orientar las pesquisas hacia dos personas que serían las presuntas responsables del hecho denunciado.

Como resultado de esas tareas, los uniformados lograron aprehender a dos sujetos identificados por los apellidos Rodríguez, de 28 años, y Atencio, de 31 años. Ambos fueron interceptados en el marco del operativo desplegado por la fuerza de seguridad y quedaron inmediatamente vinculados a la causa que se instruye por el ilícito denunciado.

La actuación policial permitió avanzar rápidamente en el esclarecimiento del caso y derivó en una serie de medidas orientadas a recuperar los bienes denunciados como robados.

Recuperaron lo sustraído

Uno de los aspectos centrales del procedimiento fue la recuperación de los elementos que habrían sido sustraídos de la panificadora. Según detallaron las fuentes policiales, durante el operativo los efectivos realizaron un palpado superficial a los sospechosos.

Fue en ese contexto cuando lograron encontrar y recuperar un teléfono celular y dinero en efectivo, elementos que guardaban relación con el hecho denunciado. Los bienes recuperados quedaron inmediatamente en calidad de secuestro para ser incorporados a la causa judicial y sometidos a las actuaciones correspondientes.

Entre los elementos secuestrados se encuentran:

• Un teléfono celular marca ZTE Blade A34.

• La suma de cincuenta y cinco mil doscientos pesos ($55.200) en efectivo.

La recuperación de estos bienes representó un avance significativo dentro de la investigación iniciada tras la denuncia formulada en la dependencia policial.

Una vez finalizadas las actuaciones en el lugar y concretada la recuperación de los elementos secuestrados, los dos hombres aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial. Posteriormente quedaron alojados en la Comisaría Departamental Pomán, donde permanecieron a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial. Desde ese organismo judicial se impartieron las medidas procesales correspondientes para continuar con la investigación y determinar las responsabilidades que pudieran surgir de las actuaciones.

El procedimiento desarrollado por el personal policial de Pomán permitió avanzar con rapidez en el esclarecimiento del ilícito denunciado, recuperar los bienes que habrían sido sustraídos de la panificadora y poner a disposición de la Justicia a los dos presuntos autores del hecho, mientras continúan las actuaciones ordenadas por la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial.