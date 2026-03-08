Recuperan celulares robados en Catamarca y detienen a un joven de 19 años

En la mañana de hoy, a las 11:40, personal de la Comisaría Departamental Pomán se constituyó en una finca ubicada en el Km. N° 24 de la Ruta Provincial N° 46, en la localidad de Pomán, departamento homónimo. Allí, los efectivos entrevistaron a dos hombres, quienes manifestaron que durante la madrugada habían sido víctimas de la sustracción de dos teléfonos celulares.

Tras escuchar a los denunciantes, los uniformados les indicaron la posibilidad de formalizar la denuncia, iniciándose así el procedimiento judicial correspondiente. Este paso resultó clave para dar inicio a las acciones de búsqueda y recolección de pruebas que permitieran esclarecer el ilícito y dar con los responsables.

Operativo de rastrillaje y recuperación de los dispositivos

Según el informe policial, tras recibir la denuncia, el personal de la comisaría realizó un rastrillaje en inmediaciones de la finca afectada. La acción estuvo dirigida a localizar los elementos sustraídos y a identificar al presunto autor del delito.

El operativo arrojó resultados positivos: los uniformados recuperaron los dos teléfonos celulares denunciados como robados. Los aparatos quedaron secuestrados, a disposición de la autoridad judicial, como evidencia dentro del expediente que se inició por el hecho.

Este tipo de acciones pone de relieve la coordinación entre la denuncia ciudadana y la actuación policial inmediata, que permitió evitar que los bienes sustraídos fueran comercializados o alterados antes de ser presentados como prueba.

Aprehensión del presunto autor

Durante el rastrillaje, la policía aprehendió a un joven de 19 años, identificado únicamente por su apellido, Zaraza, quien es señalado como el presunto autor del robo.

El detenido fue trasladado y alojado en la seccional policial, quedando a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial. La medida busca garantizar que se desarrollen las actuaciones judiciales correspondientes y que se respete el debido proceso en la investigación del ilícito.

La detención temprana del sospechoso evidencia la eficacia del procedimiento policial, así como la importancia de la pronta denuncia por parte de las víctimas, factor determinante en la recuperación de los bienes sustraídos.

Intervención de Criminalística

En paralelo, peritos de la División Criminalística llevaron a cabo tareas especializadas en la finca y sus alrededores. Estas labores consistieron en la recolección de evidencias, documentación de la escena y análisis técnico de los elementos secuestrados.

La intervención de la criminalística garantiza que la investigación cuente con pruebas técnicas sólidas, fundamentales para sustentar la imputación del joven aprehendido ante la justicia.