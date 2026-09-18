Recuperan un cuatriciclo y una caja de sonido en Valle Viejo y Capital

Efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevaron adelante dos medidas judiciales en Valle Viejo y Capital, que permitieron recuperar distintos elementos que habrían sido denunciados como sustraídos.

Los procedimientos fueron concretados luego de las averiguaciones practicadas por los investigadores y con intervención de las fiscalías correspondientes. En ambos casos, los policías realizaron medidas judiciales en domicilios y lograron localizar los elementos buscados.

Uno de los operativos tuvo lugar en una vivienda ubicada en el barrio Juan Pablo II, de la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo, donde se realizó un registro domiciliario. Allí fue recuperado un cuatriciclo marca Honda, de color rojo, que habría sido denunciado en la Unidad Judicial N° 10 por una mujer.

El segundo procedimiento se desarrolló en la calle San Nicolás de Bari S/N°, de la ciudad Capital, donde los investigadores realizaron otra medida judicial y encontraron una caja de sonido con dos parlantes, elemento que habría sido denunciado como sustraído en el Precinto Judicial N° 2.

El operativo en Santa Rosa

La primera intervención se concretó en el departamento Valle Viejo, específicamente en una vivienda situada en el barrio Juan Pablo II, localidad de Santa Rosa.

Según la información suministrada, las tareas investigativas desarrolladas previamente permitieron que los efectivos de la División Investigaciones llegaran hasta ese domicilio. El procedimiento se llevó adelante con conocimiento de la Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación.

Una vez materializado el registro domiciliario, los policías recuperaron un cuatriciclo Honda de color rojo. El vehículo habría sido denunciado en la Unidad Judicial N° 10 por una mujer, circunstancia que dio lugar a las tareas investigativas que posteriormente permitieron localizarlo.

La medida judicial permitió avanzar sobre el elemento denunciado y concretar su recuperación dentro del domicilio registrado.

Una segunda medida en la Capital

En paralelo, los investigadores concretaron una segunda medida judicial, esta vez en la ciudad Capital, precisamente sobre calle San Nicolás de Bari S/N°.

El procedimiento se realizó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Novena Nominación. En ese lugar, los efectivos de la División Investigaciones realizaron una intervención similar y lograron encontrar una caja de sonido con dos parlantes.

Este elemento habría sido denunciado como sustraído en el Precinto Judicial N° 2. De esta manera, las averiguaciones realizadas por los investigadores derivaron en una nueva medida judicial y permitieron localizar el objeto denunciado, que posteriormente quedó formalmente secuestrado.

Ahora intervienen las Justicias Penales

Concluidas las medidas, los efectivos procedieron al secuestro de los objetos encontrados. Tanto el cuatriciclo Honda de color rojo como la caja de sonido con dos parlantes quedaron a disposición de las Justicias Penales que intervienen en cada una de las actuaciones.

Desde esos ámbitos judiciales se indicaron los pasos a seguir, por lo que las actuaciones continuarán bajo las directivas correspondientes.

Los procedimientos desarrollados en Santa Rosa, departamento Valle Viejo, y en la ciudad Capital permitieron así recuperar dos elementos que habían sido denunciados como sustraídos, luego de las tareas de averiguación realizadas por la División Investigaciones y de la posterior ejecución de las respectivas medidas judiciales.