Recuperan una moto sustraida: las ruedas estaban en un descampado

Un procedimiento policial desplegado en la zona sur de la Capital derivó en la aprehensión de un hombre de 30 años y en la recuperación de una motocicleta 110 cc. que habría sido sustraída momentos antes. El hecho tuvo como escenario un sitio baldío ubicado detrás del barrio 50 Viviendas Sur, donde numerarios de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia interceptaron a un sujeto que llevaba consigo dos ruedas de motocicleta y no pudo acreditar ni su legítima propiedad ni su procedencia.

A partir de esa intervención inicial, el operativo se amplió con la participación de efectivos de la Seccional Segunda, que por jurisdicción tomó intervención en el caso. Fue entonces cuando, en las inmediaciones del lugar, los policías hallaron una motocicleta que, de acuerdo con la información oficial, habría sido sustraída momentos antes en cercanías del Mini Hospital Carlos Bravo. El rodado fue incautado y el hombre aprehendido quedó alojado en la dependencia policial, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

El baldío detrás del barrio 50 Viviendas Sur

La secuencia comenzó con la intervención de numerarios de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quienes se encontraban en un sitio baldío existente detrás del barrio 50 Viviendas Sur. En ese contexto, procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Barrionuevo, de 30 años, a quien habrían sorprendido mientras llevaba dos ruedas de motocicleta.

El dato que activó el procedimiento fue la imposibilidad del sujeto de acreditar la legítima propiedad y procedencia de esos elementos. Esa circunstancia fue considerada suficiente para profundizar la intervención y dar participación a la dependencia policial que tiene jurisdicción en la zona. De este modo, el procedimiento dejó de circunscribirse a una sospecha aislada para convertirse en una actuación más amplia orientada a determinar si existía relación entre las ruedas que transportaba el hombre y un posible hecho ilícito reciente.

Ante la situación detectada por el personal de Drogas Peligrosas, se dio participación a los efectivos de la Comisaría Seccional Segunda, que corresponde por jurisdicción. Esa intervención fue clave para avanzar sobre el contexto del hallazgo y para realizar un rastrillaje en las cercanías del lugar donde había sido aprehendido Barrionuevo.

A partir de ese hallazgo, la motocicleta fue incautada por el personal interviniente. La secuencia, tal como fue informada, muestra un operativo que se construyó sobre dos momentos concatenados: primero, la detección de un hombre trasladando partes de una motocicleta sin poder acreditar su origen; luego, el hallazgo del vehículo que presuntamente había sido robado en la misma zona.

La actuación judicial y las pericias en el lugar

Tras el hallazgo de la motocicleta y la aprehensión del sospechoso, se dio intervención a sumariantes de la Unidad Judicial N° 2, quienes llevaron adelante tareas de su especialidad. Esa actuación forma parte del procedimiento posterior a la aprehensión y al secuestro del rodado, con el objetivo de dejar asentadas las actuaciones, relevar los elementos vinculados al hecho e incorporar a la causa los datos necesarios para el avance de la investigación.

En paralelo, el hombre de apellido Barrionuevo fue trasladado a la seccional, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Será la Justicia la que determine ahora el encuadre del caso y la situación procesal del aprehendido, en función de las actuaciones labradas y de los elementos reunidos durante el procedimiento.