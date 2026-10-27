Recuperaron artefactos tecnológicos tras dos medidas judiciales

Efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia recuperaron diferentes artefactos tecnológicos durante dos medidas judiciales concretadas en distintos inmuebles de la ciudad Capital. Las actuaciones se originaron a partir de dos denuncias penales radicadas en las Unidades Judiciales N.º 1 y N.º 8, en las que dos personas de sexo femenino manifestaron que habrían sido víctimas de diferentes ilícitos.

A partir de esas presentaciones, los investigadores realizaron tareas propias de su especialidad con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados. Como resultado de esas diligencias, y bajo las directivas de las autoridades judiciales intervinientes, se llevaron adelante dos procedimientos en domicilios ubicados en diferentes sectores de la ciudad.

Las medidas fueron dispuestas con intervención del Juzgado de Control de Garantías N.º 4 y de la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación Judicial, organismos que impartieron las directivas para el desarrollo de las actuaciones. De acuerdo con la información policial, las investigaciones permitieron llegar hasta dos inmuebles en los que se concretaron las medidas judiciales correspondientes. En esos lugares, los efectivos buscaron elementos que estarían relacionados con los ilícitos denunciados por las dos mujeres.

Allanamiento en el barrio Los Ceibos

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios de la Capital: uno situado en el barrio Los Ceibos y otro ubicado en calle Vicario Segura S/N°.

En esos lugares, los efectivos de la División Investigaciones materializaron un allanamiento y un registro domiciliario, conforme a las directivas judiciales impartidas en el marco de la causa.

La intervención se desarrolló luego de las tareas investigativas realizadas a partir de las denuncias presentadas en las Unidades Judiciales N.º 1 y N.º 8. Según lo informado, los procedimientos permitieron localizar diferentes artefactos tecnológicos que serían producto de los delitos investigados.

Los elementos encontrados fueron recuperados por los investigadores e incautados para quedar a disposición de las autoridades judiciales competentes. La información difundida no precisa a cuál de los dos inmuebles correspondía cada objeto ni detalla si hubo otras medidas complementarias durante las diligencias.

Los artefactos tecnológicos recuperados

Durante las actuaciones, los efectivos recuperaron distintos dispositivos electrónicos y equipos tecnológicos que, de acuerdo con la información policial, serían producto de los ilícitos denunciados.

El listado de los elementos incautados incluye un teléfono celular, un proyector, una computadora portátil, dos impresoras y un equipo de sonido portátil. También se detallaron características específicas de algunos de los objetos, como la marca del teléfono y del proyector, además de los accesorios que acompañaban a determinados equipos.

Los artefactos recuperados fueron los siguientes:

Un teléfono celular iPhone 11.

Un proyector Samsung, de color blanco y con su estuche gris.

Una notebook, acompañada por su funda.

Dos impresoras.

Un equipo de sonido portátil.

En total, el inventario informado comprende seis artefactos tecnológicos: un teléfono celular, un proyector, una notebook, dos impresoras y un equipo de sonido portátil. En el caso del proyector, se consignó expresamente que se trata de un dispositivo Samsung blanco que contaba con un estuche gris. Respecto de la computadora portátil, se indicó que fue encontrada con su funda.

Los elementos quedaron a disposición de la Justicia

Una vez recuperados, los artefactos fueron incautados y puestos a disposición de las Justicias Penales intervinientes, según el parte policial. De esta manera, los objetos quedaron bajo la órbita de las autoridades judiciales que intervienen en las actuaciones originadas por las denuncias.

La recuperación de los dispositivos se produjo como resultado de las tareas investigativas desarrolladas por la División Investigaciones y de las medidas judiciales ejecutadas en los dos domicilios de la ciudad Capital.

El procedimiento contó con las directivas del Juzgado de Control de Garantías N.º 4 y de la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación Judicial. La intervención de estos organismos acompañó el desarrollo de las diligencias que permitieron localizar e incautar los elementos señalados como presuntamente vinculados con los ilícitos.