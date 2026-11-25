Efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevaron adelante dos procedimientos en Capital y Valle Viejo que permitieron recuperar una motocicleta y una bicicleta que habían sido denunciadas como sustraídas. Las intervenciones se concretaron a partir de las presentaciones realizadas por las personas damnificadas y culminaron con el secuestro de ambos rodados, que quedaron a disposición de las fiscalías correspondientes.

Uno de los operativos tuvo lugar en la ciudad Capital, donde los numerarios de Investigaciones se trasladaron hasta un sitio baldío ubicado sobre calle Los Gladiolos, entre Sagrada Familia y avenida San Juan Bautista. En ese sector, los policías lograron localizar una motocicleta Rouser Bajaj de 125 cc., cuya sustracción había sido denunciada por una joven mujer en la Unidad Judicial N° 8.

El hallazgo permitió recuperar el vehículo que había sido señalado en la denuncia. De acuerdo con la información del procedimiento, la motocicleta fue encontrada en el terreno baldío mencionado y posteriormente quedó bajo resguardo mediante el correspondiente secuestro.

Recuperaron una bicicleta en San Isidro

En una segunda intervención, los efectivos consiguieron recuperar una bicicleta rodado 29 que había sido denunciada como sustraída en cercanías del barrio 140 Viviendas, ubicado en la localidad de San Isidro, departamento Valle Viejo.

En este caso, el procedimiento se originó a raíz de una denuncia radicada en el Precinto Judicial N° 10. Allí, un joven manifestó que personas desconocidas le habrían sustraído una bicicleta de rodado 29.

A partir de esa presentación, los policías realizaron las tareas que permitieron localizar el vehículo y concretar su recuperación. La intervención quedó vinculada con la denuncia formulada por el damnificado, quien había señalado como referencia el sector próximo al barrio 140 Viviendas de San Isidro.

Intervención de las fiscalías de instrucción

Una vez recuperados, ambos rodados fueron secuestrados y puestos a disposición de las Fiscalías de Instrucción N° 5 y N° 7, respectivamente. Desde esas dependencias judiciales se impartieron las medidas que debían seguirse en relación con cada uno de los procedimientos.

La actuación de las fiscalías quedó establecida de acuerdo con la correspondencia indicada para cada caso: la motocicleta recuperada en Capital y la bicicleta localizada en Valle Viejo fueron remitidas al ámbito de intervención judicial señalado en la información policial.

Dos rodados recuperados en Capital y Valle Viejo

Las actuaciones concluyeron con la recuperación de los dos vehículos denunciados como sustraídos y su posterior secuestro, mientras las fiscalías intervinientes dispusieron las medidas correspondientes.

Los datos informados por la Policía provincial precisaron los lugares donde fueron encontrados los rodados, las características de cada uno y las dependencias judiciales en las que se habían formalizado las denuncias. También identificaron a las fiscalías que quedaron a cargo de las actuaciones.

En consecuencia, los procedimientos desarrollados por la División Investigaciones permitieron recuperar una motocicleta en la Capital y una bicicleta en la localidad de San Isidro, departamento Valle Viejo. Ambos elementos quedaron a disposición de la Justicia, desde donde se indicaron los pasos a seguir.