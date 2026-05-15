Recuperaron una pistola sustraída: estaba escondida en un pastizal

Un operativo policial llevado adelante en el Departamento El Alto permitió recuperar un arma de fuego que había sido denunciada como sustraída, en el marco de una investigación iniciada tras la presentación de una denuncia penal realizada por una persona civil que aseguró haber sido víctima de un ilícito.

De acuerdo con la información difundida oficialmente, el procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Subcomisaría de Colonia de Achalco, quienes avanzaron con tareas investigativas y averiguaciones orientadas a establecer el posible paradero del elemento denunciado.

Las pesquisas condujeron a los uniformados hasta un sector conocido como "Puente Roto", ubicado en esa localidad del Departamento El Alto. En ese lugar, el personal policial desplegó rastrillajes e inspecciones en distintos sectores de la zona con el objetivo de hallar evidencias vinculadas al hecho denunciado.

El hallazgo del arma de fuego

Durante los procedimientos realizados en el lugar, los efectivos lograron encontrar un arma de fuego que se encontraba oculta entre la maleza. Según se detalló, se trataba de una pistola Bersa Thunder, la cual tenía su respectivo cargador colocado y contenía seis cartuchos.

El arma fue inmediatamente secuestrada por el personal interviniente y quedó a disposición de la Justicia en el marco de la causa que se investiga. El procedimiento permitió recuperar:

Un arma de fuego Bersa Thunder .

. Un cargador correspondiente al arma .

. Seis cartuchos.

La localización del arma en una zona cubierta por vegetación obligó a los efectivos a realizar tareas de rastrillaje minuciosas para dar con el elemento denunciado, en un operativo que se desarrolló en inmediaciones del puente conocido en la zona como "Puente Roto".

Intervención de Criminalística

Tras el hallazgo, la Policía dio inmediata participación a especialistas de la Dirección General de Criminalística de la Policía de la Provincia, quienes arribaron al lugar para llevar adelante tareas técnicas y periciales vinculadas a la investigación.

Los peritos realizaron trabajos específicos sobre el arma recuperada y sobre el área donde fue encontrada, con el objetivo de avanzar en la recopilación de elementos de interés para la causa judicial.

La intervención de Criminalística formó parte del protocolo habitual en este tipo de procedimientos, especialmente cuando se trata de armas de fuego secuestradas en el marco de hechos denunciados penalmente.

Actuación judicial y avance de la causa

De acuerdo con la información oficial, tomó conocimiento de lo sucedido la Unidad Judicial N.º 12, mientras que la investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que impartió las directivas correspondientes para continuar con las actuaciones.

El procedimiento se produjo luego de que una persona civil denunciara haber sido víctima de un ilícito, situación que derivó en las averiguaciones y posteriores operativos desarrollados por el personal policial de la jurisdicción.

Las actuaciones continúan bajo supervisión judicial mientras se avanza en la investigación relacionada con el hecho denunciado y con el arma recuperada por el personal policial.