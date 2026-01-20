Rescataron a cuatro turistas que quedaron varados en el Campo de Piedra Pómez

Un operativo de rescate se desplegó en la noche del lunes en el Campo de Piedra Pómez, en el departamento Antofagasta de la Sierra, luego de que cuatro turistas provenientes de la provincia de Misiones quedaran varados en una zona de difícil acceso, en pleno territorio puneño. La intervención estuvo a cargo de efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER) y personal de la Subcomisaría El Peñón, quienes lograron asistir y poner a resguardo a las personas sin que se registraran heridos.

Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento se inició alrededor de las 20:15 horas, cuando los numerarios policiales tomaron conocimiento de la situación y se dirigieron hacia el sector conocido por sus extensos médanos y su compleja geografía. El lugar, además de ser uno de los principales atractivos turísticos de la región, presenta condiciones naturales que pueden dificultar la circulación vehicular, especialmente para quienes no cuentan con experiencia previa en terrenos de altura.

Al arribar al sitio, los efectivos constataron que los turistas se encontraban varados con una camioneta Volkswagen Amarok, que había quedado atrapada en una zona de arena suelta. El grupo estaba integrado por dos mujeres y dos hombres, de 20, 23, 59 y 70 años de edad, todos oriundos de la provincia de Misiones, quienes realizaban una recorrida turística por el área.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, pese a las dificultades propias del terreno y al horario nocturno, las personas se encontraban en buen estado de salud al momento de ser asistidas, sin presentar lesiones ni síntomas de deshidratación o hipotermia. No obstante, el contexto obligó a activar el protocolo de rescate correspondiente para garantizar su seguridad y evitar mayores complicaciones.

El personal del Grupo Especial de Rescate trabajó de manera coordinada con efectivos de la Subcomisaría El Peñón, brindando asistencia inmediata y evaluando la situación del vehículo. El operativo permitió poner a resguardo a los turistas y asegurar su traslado, priorizando en todo momento la integridad física del grupo.

Desde las fuerzas de seguridad recordaron que el Campo de Piedra Pómez es una zona de gran atractivo natural, pero también de condiciones extremas, donde la geografía, la altura y el tipo de suelo pueden representar un riesgo para quienes no toman los recaudos necesarios. En ese sentido, remarcaron la importancia de circular con vehículos adecuados, contar con guías habilitados y dar aviso previo a las autoridades locales antes de internarse en áreas alejadas de los centros urbanos.

Asimismo, destacaron el accionar del personal interviniente, que permitió resolver la situación sin consecuencias mayores, y reiteraron las recomendaciones a turistas y visitantes que eligen la Puna catamarqueña como destino, especialmente durante recorridos nocturnos o fuera de los circuitos habituales.

El Campo de Piedra Pómez es uno de los paisajes más visitados de Antofagasta de la Sierra y recibe a lo largo del año a turistas de distintos puntos del país y del exterior. Por este motivo, desde los organismos de seguridad y turismo insisten en la necesidad de extremar las precauciones para disfrutar de la experiencia de manera segura.