Rescataron a dos mujeres que se lesionaron cuando practicaba senderismo en Catamarca

Pasado el mediodía de hoy, exactamente a las 12:50, un requerimiento del SAE-911 puso en marcha un operativo de rescate en una zona de difícil acceso. Efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia se trasladaron hasta el kilómetro N° 980 de la ruta nacional N° 38, donde se solicitaba con urgencia su presencia.

Al arribar al lugar, el personal policial tomó conocimiento de una situación delicada: una mujer había sufrido una lesión mientras participaba de un evento deportivo de senderismo de montaña, desarrollado en zonas aledañas a la Cuesta El Portezuelo. La lesión le impedía movilizarse por sus propios medios, lo que agravaba el cuadro debido a las características del terreno.

Un terreno exigente y una respuesta inmediata

Sin demoras, los efectivos iniciaron un despliegue a pie de aproximadamente siete kilómetros, internándose en una geografía compleja. El recorrido los condujo hasta el arroyo Las Pulgas, enclavado en el Cerro Ancasti, un área de relieve accidentado que exige experiencia y resistencia física.

Fue en ese punto donde se produjo un primer contacto clave para el desarrollo del operativo: los policías encontraron a un baqueano de la zona, quien trasladaba a una de las mujeres afectadas montada sobre un animal equino, facilitando así su descenso inicial desde una zona de difícil acceso.

Las personas rescatadas

Las tareas de rescate permitieron identificar y asistir a dos mujeres que se encontraban imposibilitadas de movilizarse por sus propios medios:

Terán , de 48 años , oriunda de la provincia de Tucumán , quien era trasladada por el baqueano.

, de , oriunda de la provincia de , quien era trasladada por el baqueano. Fernández, de 39 años, oriunda de la provincia de Santa Fe, quien también presentaba dificultades para desplazarse.

Ambas habían participado del evento deportivo de senderismo y, producto de las lesiones sufridas, quedaron varadas en una zona remota del circuito.

Coordinación y asistencia médica

Una vez logrado el descenso de ambas mujeres, los efectivos policiales activaron el siguiente eslabón del operativo: la intervención de profesionales de la salud. En ese sentido, se dio participación a facultativos médicos del SAME, quienes brindaron la asistencia correspondiente en el lugar.

El trabajo conjunto entre los equipos de seguridad y salud permitió estabilizar a las afectadas y completar el rescate de manera exitosa, evitando mayores complicaciones.