Rescataron una serpiente de gran tamaño en Catamarca

En la noche de ayer, a las 22:35, un aviso recibido a través del sistema SAE-911 puso en alerta a las fuerzas de seguridad. A partir de esta solicitud, personal de la Seccional Décima Tercera se dirigió con urgencia hacia las inmediaciones de la Gruta de la Virgen del Valle, específicamente a la casilla de ingreso del reconocido sitio.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un Agente de Policía perteneciente a la División Policía Turística, quien aportó el dato clave que dio origen al procedimiento: la presunta presencia de una serpiente de gran tamaño en la zona.

Este primer testimonio fue determinante para activar un protocolo de intervención que, si bien no es cotidiano, exige rapidez, coordinación y conocimientos específicos para evitar riesgos tanto para las personas como para el animal involucrado.

Intervención especializada y despliegue coordinado

Ante la naturaleza del hecho, los uniformados solicitaron de inmediato la presencia de sus pares de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, área especializada en este tipo de situaciones. La decisión respondió a la necesidad de contar con personal capacitado en el manejo de fauna silvestre y en procedimientos de captura segura.

El despliegue se realizó en cuestión de minutos, evidenciando una coordinación efectiva entre distintas divisiones policiales. Una vez en el lugar, los bomberos iniciaron las tareas correspondientes a su especialidad, aplicando técnicas específicas para la localización, contención y captura del animal.

Este tipo de intervenciones requiere no solo experiencia, sino también precisión y cautela, dado que cualquier error podría derivar en consecuencias tanto para los intervinientes como para la especie involucrada.

La captura: una lampalagua protegida

Tras las tareas realizadas, el operativo arrojó un resultado concreto: la captura de una lampalagua, una especie de serpiente constrictora. Este tipo de animal, además de su imponente tamaño, posee características que demandan un tratamiento cuidadoso.

Restitución al hábitat natural

Finalizada la captura, y en línea con los protocolos de conservación de fauna, la lampalagua fue devuelta a su hábitat natural. Este paso constituye un aspecto central del operativo, dado que garantiza tanto la seguridad de la población como la protección del equilibrio ambiental.

La intervención concluyó sin incidentes, destacándose la eficiencia del accionar conjunto entre la Seccional Décima Tercera y la Dirección Bomberos. Asimismo, el episodio pone de relieve la importancia de contar con sistemas de alerta como el SAE-911 y con divisiones especializadas capaces de responder ante situaciones inusuales.