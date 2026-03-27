Rescate en Catamarca: una turista fue auxiliada tras sufrir una lesión

Hoy, alrededor de las 17:00 horas, efectivos del Grupo de Infantería Belén fueron alertados de una situación de emergencia a través de Bomberos Voluntarios. La comunicación daba cuenta de que una mujer de 56 años de edad, de apellido Albornoz, oriunda de la provincia de Buenos Aires, había sufrido un incidente mientras realizaba el ascenso al Cerro de la Virgen de Belén, ubicado en esa ciudad del departamento homónimo.

De acuerdo con la información suministrada, la mujer presentaba una lesión en la extremidad inferior izquierda, lo que le impedía continuar caminando por sus propios medios. La ubicación y las características del terreno planteaban un escenario complejo que requería una intervención inmediata y organizada.

Un operativo en condiciones exigentes

Ante la gravedad de la situación, los rescatistas activaron un operativo de evacuación que demandó esfuerzo físico y coordinación. El cerro, conocido por sus tramos de difícil acceso, obligó a los efectivos a implementar distintas estrategias para garantizar el descenso seguro de la víctima.

Estos últimos segmentos representaron el mayor desafío, debido a la irregularidad del terreno y las limitaciones que imponía la lesión de la mujer. Sin embargo, el personal interviniente logró mantener la estabilidad de la víctima durante todo el descenso.

Coordinación interinstitucional clave

Una vez alcanzado el pie del cerro, el operativo continuó con la intervención de otros organismos. En ese punto, personal de Defensa Civil y del Hospital Zonal aguardaban para brindar la asistencia correspondiente.

La atención incluyó:

Evaluación inicial del estado de salud de la mujer.

Estabilización en el lugar.

Traslado inmediato al nosocomio local para una atención más completa.

La articulación entre los distintos equipos permitió una transición ordenada desde el rescate en altura hasta la atención médica, asegurando que la mujer recibiera asistencia en el menor tiempo posible.

Un episodio que expone los riesgos del terreno

El incidente pone en evidencia las dificultades inherentes al ascenso al Cerro de la Virgen de Belén, especialmente para quienes no cuentan con asistencia o sufren imprevistos físicos durante el recorrido. La lesión en la extremidad inferior izquierda fue determinante para que la mujer no pudiera continuar, transformando una actividad recreativa en una situación de emergencia.

El trabajo de los rescatistas no solo demandó capacidad técnica, sino también un alto nivel de exigencia física, particularmente en los tramos donde debieron cargar a la víctima sobre sus espaldas. Este tipo de intervenciones refleja la preparación del personal ante escenarios adversos.

Un desenlace bajo control

Finalmente, el operativo culminó con éxito cuando la mujer fue trasladada al hospital local, donde quedó bajo observación médica. La rápida respuesta y la ejecución precisa de cada etapa del rescate resultaron determinantes para evitar complicaciones mayores.

El episodio destaca la importancia de la respuesta inmediata ante emergencias y la coordinación entre fuerzas, elementos que, en este caso, permitieron resolver una situación crítica en un entorno geográfico desafiante.