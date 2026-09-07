Restringirán el tránsito en la RN 60 por el rescate de un camión en La Cébila

Vialidad Nacional informó que este lunes habrá restricciones en el tránsito sobre la Ruta Nacional 60, a la altura de la Quebrada de La Cébila, debido al operativo previsto para remover un camión que sufrió un siniestro durante la jornada del domingo.

El procedimiento se desarrollará en el kilómetro 1.159, en la denominada "Curva de las Golondrinas", donde por momentos será necesario habilitar únicamente media calzada para permitir el trabajo de la grúa.

Recomendaciones para circular

Durante el operativo se implementarán dispositivos de seguridad para ordenar y dirigir el tránsito, debido a las características de la traza en ese sector de la ruta.

Vialidad Nacional solicitó a los conductores disminuir la velocidad habitual al aproximarse al lugar y respetar tanto las señales preventivas como las indicaciones de los banderilleros.

Las restricciones se mantendrán mientras se desarrollen las tareas de rescate y remoción del camión siniestrado.