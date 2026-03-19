Robaron motos de policías en el SAE 911: las encontraron en un terreno baldío

Un episodio de robo y rápida recuperación de motocicletas generó preocupación en el ámbito policial luego de que tres rodados fueran sustraídos en la mañana desde la playa del SAE 911. El hecho ocurrió alrededor de las seis de la mañana, en un sector ubicado sobre calle Mate de Luna entre avenida Colón y avenida Virgen del Valle.

De acuerdo a la información disponible, las motocicletas robadas incluían unidades que pertenecían a efectivos policiales que se encontraban trabajando en el SAE 911, lo que agrega un elemento significativo al caso, al tratarse de bienes personales sustraídos en el contexto de una jornada laboral.

Los vehículos sustraídos

Los rodados denunciados como robados corresponden a tres motocicletas de distintas características, todas sin dominio visible al momento del hallazgo. El detalle incluye:

Una motocicleta Honda Wave color gris.

Una motocicleta Honda Wave color rojo.

Una motocicleta Yamaha YBR color negro.

Entre ellas, la Honda Wave roja y la Honda Wave gris son propiedad de policías que se encontraban desempeñando tareas en el SAE 911 al momento en que se produjo el robo.

Hallazgo en un terreno baldío

Tras la denuncia del hecho, se produjo un rápido avance en la localización de los vehículos. Apenas dos horas después del robo, alrededor de las ocho de la mañana, las motocicletas fueron encontradas en un terreno baldío.

El lugar del hallazgo fue identificado en calle Domingo de Vergara, entre Dr. Espeche y Dr. Figueroa, un sector de la zona oeste de la Capital. Allí, las tres unidades fueron recuperadas, todas sin dominio colocado.

La rapidez del hallazgo constituye uno de los aspectos más destacados del caso, dado el corto lapso transcurrido entre la sustracción y la recuperación de los rodados.

Un hecho que involucra a personal policial

El dato de que dos de las motocicletas pertenecen a policías en funciones introduce una dimensión particular en el episodio. Los efectivos se encontraban trabajando en el SAE 911 cuando se produjo el robo, lo que evidencia que el hecho ocurrió en un contexto de actividad institucional.

Este elemento refuerza la gravedad del episodio, al tratarse de bienes sustraídos en un ámbito vinculado directamente a la operatividad policial.

Un episodio con resolución rápida

El robo y posterior hallazgo de las motocicletas pone de relieve una situación que, si bien generó preocupación inicial, tuvo una resolución rápida en términos de recuperación de los bienes sustraídos.

El hecho de que los rodados hayan sido encontrados en un terreno baldío y sin dominio abre interrogantes sobre las circunstancias en que fueron abandonados, aunque esos aspectos no forman parte de la información disponible hasta el momento.