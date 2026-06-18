Robaruedas: un joven detenido en el norte de la Capital

Un operativo policial llevado adelante en el sector norte de la ciudad Capital culminó con la aprehensión de un joven de 18 años y el secuestro de una rueda de automóvil cuya procedencia no pudo ser acreditada. La intervención se produjo tras un requerimiento recibido a través del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, que motivó el desplazamiento de efectivos de la Comisaría Octava hacia un punto específico de la jurisdicción.

De acuerdo con la información oficial, los uniformados se constituyeron en la esquina de las calles 22 de Abril y Las Araucarias, donde se desarrolló el procedimiento que derivó en la actuación judicial correspondiente.

La rápida respuesta policial permitió verificar la situación denunciada y adoptar las medidas previstas para este tipo de casos.

¿Y esa rueda?

Al arribar al lugar indicado, los efectivos policiales llevaron adelante las averiguaciones correspondientes y observaron una circunstancia que despertó sospechas respecto de la procedencia de un elemento transportado por una persona. Según se informó, los uniformados detectaron a un joven que llevaba consigo una rueda de automóvil rodado N° 13.

Durante el procedimiento, el personal interviniente requirió información relacionada con la propiedad y procedencia del elemento. Sin embargo, de acuerdo con los datos suministrados por las autoridades, la persona no logró acreditar de manera fehaciente la legítima propiedad ni el origen de la rueda que transportaba.

Ante esta situación, los efectivos avanzaron con las actuaciones previstas por la normativa vigente para preservar el elemento y poner el hecho en conocimiento de la Justicia.

Como resultado de la intervención policial, la rueda de automóvil fue inmediatamente puesta bajo resguardo. Las autoridades dispusieron que el objeto quedara en calidad de secuestro mientras se desarrollan las actuaciones destinadas a determinar su procedencia.

La aprehensión del sospechoso

En el marco del mismo procedimiento, los efectivos de la Seccional Octava procedieron a la aprehensión del joven involucrado. Según la información oficial, se trata de una persona de apellido Nieva, de 18 años de edad, quien fue notificado de la medida adoptada por el personal policial.

Posteriormente, el joven fue trasladado desde el lugar de los hechos hacia la dependencia policial correspondiente para continuar con las actuaciones previstas. Luego de concretar el procedimiento, la Policía puso el hecho en conocimiento de las autoridades judiciales competentes.

Por disposición de las actuaciones de rigor, el joven fue alojado en la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.