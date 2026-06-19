Robo de mascotas: recuperan un Dogo Argentino que había sido sustraído

Un procedimiento llevado adelante por efectivos de la Comisaría Octava derivó en la puesta a disposición de la Justicia de un perro de raza Dogo Argentino que, según se informó, podría estar vinculado a un hecho ilícito. La intervención tuvo lugar en la ciudad Capital, luego de que una mujer decidiera realizar una entrega voluntaria del animal al considerar que podría tratarse de un ejemplar sustraído.

El hecho se registró en la intersección de avenida Los Legisladores y calle Antofalla, donde los numerarios policiales acudieron tras tomar conocimiento de la situación. Allí fueron recibidos por una mujer que manifestó haber reconocido al perro mediante publicaciones difundidas en redes sociales, circunstancia que la llevó a sospechar que el animal podría ser producto de un ilícito.

A partir de esa situación, se activó el procedimiento correspondiente y el caso quedó bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias vinculadas al origen del perro y los pasos a seguir en la investigación.

La intervención de la Comisaría Octava

Los uniformados se trasladaron hasta el cruce de avenida Los Legisladores y calle Antofalla, lugar donde se produjo la entrega voluntaria del animal. La intervención policial se desarrolló luego de que una mujer manifestara sus sospechas respecto de la procedencia del perro.

Según explicó, había identificado al Dogo Argentino a través de publicaciones realizadas en redes sociales, donde aparentemente se difundían datos vinculados al animal. Esa situación la llevó a considerar que el ejemplar podría estar relacionado con un hecho ilícito.

Frente a esa circunstancia, optó por dar intervención a las autoridades y entregar voluntariamente al perro para que pudiera actuarse conforme a los procedimientos establecidos.

El reconocimiento a través de las redes sociales

Uno de los aspectos centrales del episodio estuvo vinculado al papel que tuvieron las publicaciones realizadas en redes sociales. De acuerdo con lo manifestado por la mujer a los efectivos policiales, el reconocimiento del animal se produjo luego de observar contenido difundido en esas plataformas.

Fue a partir de esa identificación que surgió la sospecha respecto de la posible procedencia ilícita del perro, situación que motivó la comunicación con las autoridades y la posterior entrega.

La información aportada por la mujer fue incorporada al procedimiento policial, permitiendo que el caso avanzara hacia una instancia judicial para determinar con precisión el origen del animal y establecer si efectivamente existe relación con algún hecho delictivo.

El resguardo del animal

Una vez concretada la entrega voluntaria, los efectivos de la Comisaría Octava procedieron a resguardar al perro. La medida tuvo como finalidad preservar al animal mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes y se determina cuál será su situación en el marco de la investigación.

El resguardo del Dogo Argentino permitió garantizar que el ejemplar permanezca bajo custodia oficial hasta que las autoridades judiciales definan las medidas pertinentes.

La actuación policial se desarrolló conforme a las directivas previstas para este tipo de situaciones, en las que intervienen tanto aspectos vinculados a la investigación como a la protección y cuidado del animal involucrado.

Luego del procedimiento realizado por los efectivos policiales, el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.