Robó un shampoo y perfume de una farmacia y la detuvieron

Un procedimiento policial realizado en el norte de la Capital culminó con la aprehensión de una mujer sospechada de haber cometido un ilícito en una farmacia y con la recuperación de los elementos que habrían sido sustraídos del comercio. La intervención tuvo lugar luego de un requerimiento efectuado por el SAE-911, que motivó el desplazamiento de efectivos policiales de la Seccional Séptima hasta un local farmacéutico ubicado en la esquina de avenida Maipú Norte y pasaje Los Sauces.

Al arribar al lugar, los uniformados tomaron intervención en un hecho que ya estaba siendo advertido por personal policial que cumplía funciones de servicio adicional en el comercio. De acuerdo con la información proporcionada, la mujer aprehendida fue identificada por la Policía con el apellido Becerra y tiene 32 años de edad.

Según se indicó, la sospechosa habría sido sorprendida por efectivos policiales que se encontraban prestando servicio adicional en el establecimiento comercial al momento en que presuntamente sustraía elementos del interior de la farmacia. La rápida actuación del personal permitió detectar la situación y proceder de manera inmediata para evitar que los objetos fueran retirados del lugar.

¿Qué se robó?

Como resultado del procedimiento, los policías lograron recuperar los elementos que habrían sido sustraídos del establecimiento. Las pertenencias recuperadas, un shampoo y un perfume, quedaron bajo resguardo policial y fueron incorporadas al procedimiento en calidad de secuestro, conforme a las actuaciones realizadas en el lugar.

La recuperación de los objetos permitió que los mismos quedaran a disposición de la Justicia en el marco de la investigación correspondiente.

Los elementos secuestrados constituyen parte de las evidencias que formarán parte de las actuaciones iniciadas tras el procedimiento policial desarrollado en el comercio de la zona norte capitalina.

Traslado a la Comisaría de la Mujer

Una vez concluida la intervención en la farmacia, los efectivos procedieron al traslado de la mujer aprehendida. La sospechada fue llevada a la Comisaría de la Mujer, donde quedó alojada mientras se avanza con las actuaciones judiciales correspondientes.

Según se informó oficialmente, la mujer quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que tendrá a su cargo la continuidad de la investigación y la adopción de las medidas procesales que considere pertinentes en relación con el hecho.