Robó una herramienta, la escondió en una conservadora y lo descubrieron

Un procedimiento llevado adelante por efectivos de la Comisaría Primera culminó con la aprehensión de un hombre de 47 años y la recuperación de un elemento que habría sido sustraído de un local comercial ubicado en la ciudad Capital. El hecho se registró en un comercio situado en calle Vicario Segura al 1.000, hasta donde arribó personal policial luego de tomar conocimiento de una situación que había sido advertida por el responsable del establecimiento.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con un joven de 28 años de edad, quien les relató las circunstancias que motivaron el requerimiento de presencia policial.

Según manifestó el comerciante, había observado a una persona de sexo masculino realizando una maniobra sospechosa en el interior del local, situación que despertó sus sospechas y permitió advertir lo que presuntamente constituía un ilícito.

La maniobra detectada dentro del comercio

De acuerdo con el relato brindado a los efectivos, el comerciante observó que un hombre habría ocultado un elemento dentro de otro producto que ya había abonado.

Según la información suministrada, el sospechoso habría colocado en el interior de una conservadora una llave de impacto inalámbrica Bomtex Tex-9966, intentando retirarla del local sin efectuar el pago correspondiente de dicha herramienta. La situación fue advertida por el responsable del comercio, quien inmediatamente puso en conocimiento de los hechos al personal policial.

La rápida observación realizada por el comerciante resultó determinante para evitar que el elemento fuera retirado del establecimiento y para posibilitar la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad.

La actuación de la Comisaría Primera

Tras escuchar el testimonio aportado por el damnificado y verificar las circunstancias denunciadas, los efectivos de la Comisaría Primera iniciaron las actuaciones correspondientes en el lugar. La intervención permitió identificar al presunto autor del hecho y avanzar con el procedimiento establecido para este tipo de situaciones.

Como resultado de la actuación policial, los uniformados procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Andrada, de 47 años de edad, señalado como el presunto responsable del ilícito denunciado.

Además de concretar la aprehensión del sospechoso, los efectivos lograron recuperar el elemento que habría sido sustraído.

Intervención judicial y actuaciones de rigor

Una vez finalizado el procedimiento policial, se dio intervención a las autoridades judiciales competentes para continuar con las actuaciones previstas por la normativa vigente.

En ese contexto, los efectivos invitaron al damnificado a formalizar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 1, con el fin de avanzar con el proceso judicial derivado del hecho.

Por otra parte, el hombre aprehendido fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Será la autoridad judicial la encargada de impartir las directivas correspondientes y determinar los pasos a seguir en el marco de la investigación.