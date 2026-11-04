Ruta nº 64: accidente vial en el ingreso a Bañado de Ovanta

En la mañana de este miércoles se registró un nuevo siniestro vial sobre la Ruta Nacional 64, en el ingreso a Bañado de Ovanta, situación que motivó una advertencia de Vialidad Nacional para quienes circulan por ese tramo de la vía.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 135, donde un automóvil protagonizó un incidente que terminó con el vehículo fuera de la calzada y colisionando contra unos arbustos ubicados en la zona de camino. A raíz de lo sucedido, se solicitó a los conductores transitar con suma precaución al aproximarse al sector donde se produjo el siniestro. La advertencia tiene como finalidad prevenir nuevos incidentes mientras se desarrollan las tareas correspondientes en el lugar.

La situación fue advertida por Vialidad Nacional, organismo que pidió a los usuarios de la ruta extremar las medidas de seguridad durante el desplazamiento por ese tramo.

El vehículo terminó contra arbustos

De acuerdo con la información difundida, el automóvil involucrado se salió de la calzada por motivos que no fueron precisados en el reporte y terminó impactando contra unos arbustos ubicados en la zona de camino.

El siniestro se produjo en un sector de la Ruta Nacional 64 próximo al ingreso a Bañado de Ovanta, donde la presencia del vehículo accidentado y de los equipos que intervienen en el lugar requiere que los conductores presten especial atención al circular.

Hasta el momento, la información suministrada no detalla las circunstancias que provocaron la salida del automóvil de la calzada ni aporta precisiones sobre la identidad de las personas involucradas, posibles lesiones o daños materiales adicionales.

Personal policial y peritos trabajan en el lugar

La presencia de personal policial y peritos en el sector constituye uno de los principales motivos por los que se solicita circular con precaución. Los equipos se encuentran trabajando en el lugar del siniestro, por lo que se pide a los conductores respetar las señales preventivas instaladas para advertir sobre la situación.

Estas indicaciones buscan alertar a quienes transitan por la ruta sobre la presencia de personal afectado a las tareas vinculadas