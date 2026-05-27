Se concretó con resultado positivo la primera Mediación Penal Juvenil en Catamarca

La provincia concretó con resultado positivo la primera causa derivada al sistema de Mediación Penal Juvenil, en el marco del programa piloto implementado por la Corte de Justicia de Catamarca mediante la Acordada Nº 4770.

La experiencia se desarrolló dentro del ámbito del Centro de Mediación Judicial y constituye un antecedente relevante en la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa orientados a la resolución de conflictos penales que involucran a adolescentes en conflicto con la ley.

Durante la audiencia de mediación participaron el Defensor Penal Juvenil, Dr. Sergio Daniel Veliz, y la Asesora de Menores, Dra. Daniela Faerman. Como resultado del proceso, se alcanzó un acuerdo entre el joven involucrado y la víctima del hecho investigado. Desde el ámbito judicial destacaron que esta resolución representa una aplicación concreta de los principios de la justicia restaurativa, basada en la reparación del daño, la responsabilización del infractor y la búsqueda de soluciones consensuadas que permitan recomponer el vínculo social afectado por el delito.

La causa y el proceso de mediación

La causa remitida al sistema de mediación tuvo origen en una investigación por el delito de encubrimiento por receptación, previsto en el Artículo 277 del Código Penal. Según se informó, el adolescente involucrado había adquirido una motocicleta que había sido sustraída previamente a la víctima del hecho.

A partir de la derivación de la causa al programa de Mediación Penal Juvenil, se inició un proceso de diálogo y abordaje restaurativo entre ambas partes, con intervención de los operadores judiciales y los representantes del sistema de protección de menores.

Durante las instancias de mediación, las partes lograron alcanzar un entendimiento que permitió avanzar hacia un acuerdo consensuado. En ese contexto, el adolescente ofreció disculpas a la víctima, quien aceptó el pedido y manifestó además su voluntad de perdonarlo.

La resolución alcanzada incluyó también el reconocimiento de responsabilidad por parte del joven involucrado, quien asumió distintos compromisos vinculados a la reparación del daño ocasionado.

Reparación económica y tareas comunitarias

Como parte del acuerdo alcanzado durante la audiencia, el adolescente se comprometió a realizar una reparación económica y desarrollar tareas comunitarias en una parroquia cercana a su domicilio. Entre los principales puntos asumidos dentro del acuerdo se encuentran:

El reconocimiento de responsabilidad por parte del adolescente .

. El pedido formal de disculpas a la víctima .

. La aceptación del perdón por parte de la persona damnificada .

. La realización de una reparación económica .

. El cumplimiento de tareas comunitarias.

Desde el ámbito judicial señalaron que el cumplimiento de estas obligaciones permitirá extinguir la acción penal respecto del adolescente involucrado. La resolución busca así ofrecer una alternativa orientada a la reinserción y responsabilización del joven, evitando que el conflicto derive exclusivamente en una respuesta punitiva tradicional.

Justicia restaurativa y reinserción social

El resultado obtenido fue presentado como una expresión concreta de los objetivos perseguidos por el modelo de justicia restaurativa implementado dentro del programa piloto de Mediación Penal Juvenil.

Este enfoque propone generar espacios de diálogo entre las partes involucradas en el conflicto penal, promoviendo la reparación del daño causado y la construcción de soluciones consensuadas. En el caso abordado, la mediación permitió que la víctima pudiera expresar su posición frente a lo ocurrido y aceptar las disculpas ofrecidas por el adolescente, mientras que el joven asumió compromisos concretos vinculados con la reparación y el cumplimiento de tareas comunitarias.

Desde el sistema judicial destacaron que este tipo de mecanismos apunta a generar respuestas judiciales efectivas que contemplen tanto las necesidades de la víctima como los procesos de responsabilización y reinserción social de los adolescentes involucrados.

La posibilidad de extinguir la acción penal mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas aparece así vinculada a la idea de otorgar una nueva oportunidad al joven, promoviendo conductas de reparación y evitando la reiteración de conflictos con la ley penal.