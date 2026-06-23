Se cumple un mes del femicidio de Agostina Vega: tres detenidos y una investigación que sigue abierta

Este martes se cumple un mes del femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en la ciudad de Córdoba. El caso, que ya registra tres detenidos, continúa bajo investigación mientras la Justicia intenta reconstruir con precisión las últimas horas de la víctima.

La joven fue vista por última vez el sábado 23 de mayo, cuando le dijo a su madre, Melisa Heredia, que iría a la rotisería de su abuelo. Sin embargo, tomó un remís hacia la calle Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico, donde residía Claudio Barrelier, ex novio de su madre.

Antes de ese traslado, Agostina envió un audio a su grupo de amigas en el que mencionaba que el hombre de 33 años tenía una "sorpresa" para su mamá.

El testimonio clave del remisero Ariel Torres

El conductor Ariel Torres, quien realizó el viaje, aportó detalles relevantes a la investigación. Según su relato:

"Me pasa la dirección, pero cuando se sube la vuelvo a preguntar sobre el lugar porque me llamó la atención".

La menor le dijo que era "la nieta de Miguel".

Agregó que se encontraría con el novio de su madre para "hacerle una sorpresa".

Torres destacó que durante el viaje la adolescente "estaba contenta, hablando y no usó el celular".

Al llegar al destino, la escena comenzó a generar sospechas. El remisero recordó:

"Me dice 'ahí te viene a pagar ese chico', lo veo con campera negra y una gorra".

El hombre preguntó el costo del viaje: $11.300 .

. Al no contar con el dinero completo, entregó un dólar para completar el pago.

El testigo también describió un comportamiento que le resultó extraño:

"Lo que me pareció sospechoso es que no me miraba la cara, se puso de costado, se apoyó sobre el auto... estaba encapuchado".

Finalmente, señaló que la menor "se bajó y se fue caminando con él, iba con confianza, como si fuese un pariente".

Días después, al ver en redes sociales la búsqueda de la adolescente durante el entretiempo del partido Belgrano vs River, el chofer comprendió la gravedad del hecho:

"Ahí me doy cuenta de que la llevé yo".

La investigación judicial y la hipótesis del caso

Durante la búsqueda, la causa fue calificada como privación ilegítima de la libertad, ya que se sospechaba que Agostina había sido retenida en el domicilio de Barrelier.

El propio imputado envió un mensaje de voz al padre de la menor, Gabriel Vega, en el que afirmó que la adolescente llegó a las 22:30 del 23 de mayo a la zona de Fragueiro y Campillo, y que incluso le solicitó ayuda para pagar un taxi.

En su declaración, Barrelier sostuvo que la menor quería que la llevara hasta la casa de su novio, aunque afirmó no tener movilidad. También dijo:

"Para mí ya estaba arreglado, ya había organizado".

Una semana de búsqueda, Alerta Sofía y hallazgo

Agostina permaneció desaparecida durante una semana. Se activó el Alerta Sofía, se realizaron allanamientos en la vivienda de Barrelier y peritajes, hasta que finalmente fue hallada en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

El informe preliminar de la autopsia determinó que la víctima:

Fue estrangulada

Habría sido abusada sexualmente

No se pudieron realizar hisopados por el estado del cuerpo

Presentaba un "compromiso severo de la región pélvica, compatible con el proceso de desmembramiento"

La muerte se habría producido entre la 1 y las 3 de la madrugada del domingo 24 de mayo, cuando la adolescente ya llevaba horas en la vivienda de Barrelier.

Imputados, cambios de versión y controversia judicial

El acusado principal, Claudio Barrelier, cambió su versión en dos oportunidades ante el fiscal Raúl Garzón, llegando primero a afirmar que la niña de un video era su "hija" y luego reconociendo que era Agostina.

El caso también generó polémica cuando el fiscal elogió a un perro de la División Canes de la Policía de Córdoba, lo que provocó críticas de la ex concejal Laura Vilches, quien calificó sus declaraciones como una "payasada".

Los otros detenidos y las acusaciones

Además de Barrelier, fueron detenidos:

Osvaldo Fassetta , segundo arrestado, quien alquilaba una habitación en la vivienda del principal imputado desde hacía diez meses.

, segundo arrestado, quien alquilaba una habitación en la vivienda del principal imputado desde hacía diez meses. Soledad Andreani, dueña de un Ford Ka negro que habría sido utilizado para trasladar a la víctima hacia el descampado.

Andreani también estaba a cargo del bar "Wachitas", posteriormente clausurado, donde se investigan presuntas redes de prostitución de menores y posibles vínculos con sectores políticos y policiales.

Situación judicial actual

Barrelier está imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género (femicidio), mientras que Fassetta y Andreani enfrentan cargos por encubrimiento agravado.

El acusado de 47 años se declaró inocente y, según su defensa, sostuvo que "la pieza acusatoria no se ajusta a cómo fueron las cosas".

El secreto de sumario fue levantado el viernes pasado, y la investigación continúa con expectativa de nuevas medidas judiciales.

Reclamo social y expectativa de justicia

La familia de Agostina encabezó diversas marchas desde su desaparición y mantiene el reclamo por una condena ejemplar para los responsables. El caso, que aún se encuentra en etapa de instrucción, continúa generando fuerte conmoción en Córdoba y en el ámbito judicial argentino.