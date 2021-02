Se denunciaron treinta y dos hechos de violencia contra la mujer y se detuvieron a catorce varones

La violencia física y psicológica contra las mujeres no cesa en la provincia. Solo en la primera semana del mes de febrero, se denunciaron treinta y dos hechos de esta naturaleza. Esposos, parejas y exparejas fueron los autores de estos ataques que, según el relato de las víctimas, van desde un grito a una puñalada.

El hecho más reciente en el que la víctima resultó con heridas de arma blanca en el cuerpo sucedió el sábado a la mañana, en el norte de la Capital. Si bien por el hecho de sangre el esposo y el hermano de este, es decir, el cuñado de la víctima, fueron arrestados imediatamente por la policía, la víctima no denunció el hecho tras recibir el alta médica.

Sin embargo, el fiscal de la causa, Federico Maturano, evaluará las pruebas y los testimonios recogidos en la investigación para determinar cuál será la imputación que pesará sobre el esposo de la víctima, quien sufrió cuatro puntazos en distintas partes del cuerpo.



Solo el fin de semana

Por otro lado, a las 8:00 de la mañana, por requerimiento del comando radioeléctrico, efectivos de la Comisaría Segunda se constituyeron en avenida Alem N° 1.200, lugar donde una mujer estaba siendo agredida por su pareja.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 24 años de edad, quien les manifestó que mientras se encontraba en el domicilio de su pareja, de apellido Echanz (26), este la agredió físicamente, motivo por el cual ella salió a la vía pública solicitando ayuda. Al ingresar al domicilio en cuestión, los policías no encontraron a Echanz, quien se dio a la fuga por una tapia colindante a un pasaje.

Mientras la policía buscaba al violento, hallaron en el inmueble una planta de cannabis. Por tal motivo, se solicitó la presencia del personal de la dirección Drogas Peligrosas.



Persecución

A las 4:30, la policía aprehendió a Walter Maximiliano López, de 32 años. De acuerdo a la versión oficial, el menciondo había, momentos antes, agredido a su esposa de 27 años. Tras la violenta agresión, el ahora detenido se dio a la fuga en un automóvil VW modelo Gol, quien luego de una larga persecusión por distintos barrios del sur de la Capital por los efectivos, ingresó al domicilio, donde con la colaboración del personal Panter, lograron reducirlo, debiendo usar la fuerza pública. Según la información oficial, el detenido opuso resistencia y amenazaba con un cuchillo tipo carnicero a los uniformados. Finalmente, la víctima realizó la denuncia en la Unidad Judicial N° 9.



Cuchillo

En tanto, que a la 1:00 de la madrugada, otro sujeto fue detenido por la policía. Se trata de un joven de apellido Soto, quien amenazó de muerte a una joven de 22 años en calle 25 de Mayo al 1.600.

Según lo informado por fuentes del procedimiento, al momento de la aprehensión, el malviviente tenía en su poder un cuchillo tipo Tramontina entre sus prendas de vestir, el que quedó secuestrado a disposición de la fiscalía en turno.