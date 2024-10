Se efectivizó la gestión de beneficios para el personal retirado

El Director de la Unidad de Trámites Previsionales, Crio. My. Juan Andrés Ignes, junto con la Crio. My. Johana Mamaní, el Administrativo Edgardo Diosque y el Director Sub Prefecto Néstor Tapia del Servicio Penitenciario, llevaron a cabo una reunión con Myrian Juárez, a cargo de la Conducción Regional de ANSES. Durante este encuentro, se realizó la gestión para la carga de las asignaciones familiares del personal retirado de la Policía y del Servicio Penitenciario de la provincia.

Entre los beneficios gestionados se incluyen los pagos por escolaridad, salario familiar, casamiento y nacimiento. Estos pagos serán coordinados a través de la UDAI Catamarca y las oficinas regionales de ANSES, asegurando un acceso más eficiente para los beneficiarios.

Este trabajo conjunto representa un compromiso por parte de las instituciones involucradas para garantizar el bienestar de quienes han servido a la comunidad.