¿Se rompe el pacto de silencio en el caso Loan? Walter Maciel pidió declarar por primera vez en el juicio

El juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña podría atravesar una instancia de especial relevancia con la decisión del ex comisario Walter Maciel, uno de los siete imputados, de declarar por primera vez en el marco del debate oral y público que se lleva adelante en la ciudad de Corrientes.

La posibilidad de que uno de los acusados preste testimonio abrió nuevos interrogantes en torno al desarrollo del proceso. Maciel será el primero de los siete imputados por la desaparición del menor en comparecer durante el debate, en una instancia que podría incorporar su propia versión de los hechos ante el Tribunal.

Su abogado, Richard Vallejos, anticipó a los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte que su cliente prestará declaración el próximo jueves 10 de septiembre.

La audiencia en la que se espera su testimonio se inscribe en el debate oral y público que se realiza en el Escuadrón N.º 48 de Gendarmería Nacional, donde continúan las distintas instancias del juicio y la presentación de testimonios vinculados con la causa.

Maciel será el primer acusado en declarar

La decisión de Walter Maciel de brindar testimonio lo convertirá en el primer acusado por la desaparición de Loan Danilo Peña en comparecer durante el debate oral y público. Hasta el momento, el proceso continúa con la exposición de distintos testimonios y elementos vinculados a las circunstancias investigadas. En ese marco, la declaración anunciada por la defensa de Maciel representa una nueva instancia dentro del juicio que involucra a siete imputados por la supuesta sustracción y ocultamiento del niño.

El anuncio fue realizado por su abogado, Richard Vallejos, ante los integrantes del Tribunal. La fecha prevista para su declaración es el jueves 10 de septiembre, cuando Maciel deberá comparecer en el marco del proceso judicial que se desarrolla en la ciudad de Corrientes.

La respuesta del presidente del Tribunal

Durante el desarrollo del proceso, también se produjo una definición por parte de Fermín Amado Ceroleni, presidente del Tribunal Federal de Corrientes, luego del rechazo al pedido de recusación que había sido formulado por el defensor oficial Enzo Di Tella.

Di Tella, representante legal de Antonio Berardino Benítez, había planteado la recusación contra Ceroleni al acusarlo de haber actuado con parcialidad.

Tras el rechazo de ese pedido, el presidente del Tribunal se expresó públicamente sobre su función dentro del proceso y sostuvo que su actuación se encuentra enmarcada en las normas que regulan el debate.

"El Tribunal está para juzgar, no para caerle bien a nadie", manifestó el magistrado. Ceroleni sostuvo, además, que su rol siempre estuvo ajustado al Código Procesal y al reglamento. Sus declaraciones se produjeron en el contexto de la discusión generada a partir del pedido de recusación presentado por la defensa oficial de Antonio Berardino Benítez.

De esta manera, mientras continúa el desarrollo de las audiencias, el Tribunal mantiene su intervención en el proceso y avanza con la recepción de los testimonios previstos.

Los testimonios de la jornada

En una de las jornadas del juicio prestaron declaración José Gerardo Alfonzo, Carlos Javier Cuevas, Matías Emanuel Ramírez y Gonzalo Sebastián Abendaño, todos ellos efectivos de la Prefectura Naval Argentina. Los cuatro brindaron detalles sobre distintas circunstancias ocurridas dentro del hotel. Además, sus testimonios también abordaron la custodia de la casa de Camila, una medida que se extendió durante diez meses.

En el marco de esas declaraciones, uno de los efectivos señaló que Nicolás "El Americano" Soria, sindicado por el supuesto entorpecimiento de la investigación, visitó la vivienda de la prima de Loan en diversas oportunidades. El dato fue mencionado durante la exposición de los prefectos y quedó incorporado entre las referencias realizadas sobre las circunstancias vinculadas a la custodia y a las visitas registradas en la vivienda de Camila.

Los testimonios de la jornada estuvieron centrados, entre otros puntos, en:

Las distintas circunstancias ocurridas dentro del hotel.

La custodia de la casa de Camila durante un período de diez meses .

. Las visitas de Nicolás "El Americano" Soria a la vivienda de la prima de Loan.

a la vivienda de la prima de Loan. Las declaraciones de cuatro efectivos de la Prefectura Naval Argentina.

Nuevos testimonios previstos para el 3 de septiembre

El cronograma del debate continuará el jueves 3 de septiembre con nuevas declaraciones testimoniales. Para esa jornada está prevista la comparecencia de Vanina Soledad Escobar y María Isabel González. También será el turno de otros dos integrantes de la Prefectura.

Se trata de Matías Agustín Fernández y Belén Nazarena Goya, esta última perteneciente a la Prefectura de Goya.

Así, el juicio continuará con la incorporación de nuevos testimonios antes de la fecha anunciada para la declaración de Walter Maciel, prevista para el jueves 10 de septiembre.

La decisión del ex comisario de prestar testimonio por primera vez coloca su futura comparecencia como una de las próximas instancias del debate. Mientras tanto, el proceso sigue avanzando con las declaraciones de efectivos de la Prefectura Naval Argentina y otros testigos convocados ante el Tribunal Federal de Corrientes.

Con siete acusados en el proceso, el anuncio de Maciel abre una nueva etapa dentro de las audiencias. Su declaración será la primera de un imputado durante el debate oral y público, en una causa que continúa sumando testimonios y desarrollando las distintas instancias previstas por el Tribunal.