Sorprendieron a una mujer ingresando a robar a domicilios en Catamarca

El operativo de seguridad se materializó hoy a las 15:00, momento en el cual numerarios de la Seccional Quinta interceptaron y aprehendieron a una mujer de apellido Tapia, de 33 años de edad. La intervención de los efectivos en la mencionada intersección de la avenida Enrique Ocampo y la calle Nieva y Castilla respondió a un alerta inmediato tras un señalamiento directo en el lugar de los hechos.

El señalamiento de las damnificadas y la presunta modalidad

La medida adoptada por los agentes de seguridad se originó debido a que la sospechosa fue sindicada de manera directa por dos mujeres. Las denunciantes reconocieron a la mujer como la presunta autora de un hecho grave, tras ser sorprendida infraganti en el interior de sus domicilios particulares con aparentes intenciones de cometer ilícitos contra la propiedad y la seguridad de los habitantes de la zona.

Los pasos procesales y el traslado institucional

Tras concretarse la medida preventiva en la vía pública, se activaron los protocolos correspondientes para garantizar el avance de la investigación judicial y la contención de las partes involucradas. La situación procesal y operativa quedó estructurada de la siguiente manera:

Alojamiento: La aprehendida fue trasladada e ingresada de manera formal en las instalaciones de la Comisaría de la Mujer.

Intervención judicial: El procedimiento quedó a total disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, autoridad encargada de dirigir las medidas procesales pertinentes.

Acciones de las víctimas: Las dos personas damnificadas fueron formalmente invitadas a radicar las denuncias penales correspondientes en la sede de la Unidad Judicial N° 5 para dar sustento legal a la causa.