Secuestran 90 kilos de carne y detienen a un hombre por abigeato en Catamarca

En un procedimiento realizado alrededor de las 19:10 de este sábado, efectivos policiales llevaron adelante un operativo en la localidad de La Dorada, en el departamento La Paz, que derivó en la aprehensión de un sujeto acusado de abigeato y el secuestro de una importante cantidad de carne vacuna.

El detenido fue identificado como Mario Contreras, de 47 años, quien fue localizado en un domicilio de dicha localidad lapaceña. Según la información oficial, el procedimiento se enmarca en una investigación vinculada al delito rural, una problemática que afecta de manera directa a productores de la región.

La intervención policial permitió avanzar de manera concreta sobre el caso, logrando no solo la detención del sospechoso sino también el recupero de parte del producto sustraído.

El secuestro: 90 kilos de carne vacuna faenada

Durante el operativo, los efectivos procedieron al secuestro de 90 kilos de carne vacuna, la cual ya se encontraba faenada al momento de ser hallada.

Este dato resulta central dentro de la causa, ya que confirma la materialidad del delito investigado. La carne incautada constituye una prueba clave en el expediente judicial, al evidenciar la actividad ilícita vinculada al abigeato.

La intervención judicial

El procedimiento fue dispuesto por la Fiscalía de Instrucción de Sexta Circunscripción Judicial con asiento en Recreo, a cargo de la Dra. Jorgelina Sobh.

Desde esa órbita judicial se ordenaron las medidas que derivaron tanto en el allanamiento como en la posterior detención de Contreras. El accionar coordinado entre la Justicia y la Policía permitió avanzar con rapidez en la causa.

El detenido quedó a disposición de la fiscalía interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y avanzar en el proceso judicial.