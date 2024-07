Secuestran animales sueltos en Valle Viejo

En la mañana de este lunes, mientras numerarios de la Comisaría de Santa Rosa, conjuntamente con sus pares de la División Policía Montada, realizaban recorridos preventivos por inmediaciones al barrio Ramona de la Cruz, de esa localidad del Valle Viejo, observaron animales sueltos en la vía pública atentando contra la Seguridad Vial, por lo que de inmediato procedieron al secuestro.

Se trata de una (01) yegua pelaje colorada pico blanco, crin largo, miembro posterior derecho blanco, sin marca de fuego, con cría al pie, una (01) potranca pelaje colorada listada, crin largo, miembro posterior izquierdo blanco, sin marca de fuego, una (01) yegua pelaje tostada café listada, crin larga, cuatro miembros blancos, sin marca de fuego, con una (01) cría al pie potrillo pelaje tostado café listado, crin corto, cuatro miembros blancos altura de la caña sin marca de fuego, un (01) potro entero pelaje zaino colorado, miembro anterior derecho y posterior izquierdo blanco, con marca de fuego no legible, un (01) caballo pelaje colorado frontino, crin corto, miembro anterior derecho y posterior izquierdo blanco, sin marca de fuego, una (01) yegua pelaje lobuna frontina, crin largo, miembro anterior y posterior izquierdo blanco, con marca de fuego no legible, un (01) caballo pelaje tostado listado, crin corto, cola cortada, con marca de fuego no legible, y una (01) yegua pelaje colorada, crin largo, miembro posterior izquierdo blanco, sin marca de fuego.

Continuando con los recorridos, en el barrio 6 de Enero, de la misma localidad, los policías hicieron lo propio con un (01) potrillo pelaje tuco listado, crin corto, cuatro miembros blancos altura de la caña, con marca de fuego colocada en pierna izquierda parte superior “Q” e inferior “67”, y por último en el barrio Vicente Saadi, incautaron una (01) yegua pelaje tostada listada, crin corto, miembro anterior izquierdo y posteriores blancos a la altura de la caña, con marca de fuego colocada en pierna izquierda parte superior “Q” e inferior “67”, con una (01) cría al pie, potranca pelaje tostado mala cara, crin corto, cuatro miembros blancos, con marca de fuego colocada en pierna izquierda parte superior “Q” e inferior “67” y una (01) yegua pelaje negra tuca, crin corto, sin marca de fuego visible.

Se hace saber a los propietarios o responsables de los animales incautados por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia, que deberán comparecer en un plazo de 24 horas con la documentación que acredite la legítima propiedad y procedencia de los mismos, debiendo abonar la multa por pastaje y manutención, previo al pago que por tal infracción corresponde.

En caso de no ser reclamados en el plazo antes referido, se procederá a su decomiso o subasta, conforme lo establecido en la legislación vigente.