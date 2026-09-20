Secuestran un auto en Fray Mamerto Esquiú por alcoholemia positiva

Efectivos de la Comisaría de San Antonio realizaron un control vehicular en la localidad de Fray Mamerto Esquiú, procedimiento que terminó con el secuestro de un automóvil luego de que su conductor diera positivo en un test de alcoholemia.

El operativo se desarrolló en calle Fray Luis Beltrán S/N°, donde los policías detuvieron la marcha de un Volkswagen Suran de color negro, que era conducido por un joven de 23 años.

Durante el control, los efectivos advirtieron determinadas condiciones en el comportamiento del conductor que hicieron presumir que podría encontrarse bajo los efectos del alcohol. Ante esta situación, se solicitó la intervención del personal correspondiente para realizar una prueba que permitiera determinar su estado.

El test de alcoholemia positivo

Luego de advertir que el conductor se encontraba en aparente estado de ebriedad, los efectivos policiales solicitaron la presencia de personal de la Guardia Urbana, encargado de realizar el correspondiente test de alcoholemia.

La prueba practicada durante el procedimiento arrojó resultado positivo, confirmando la presencia de alcohol conforme al resultado obtenido en el control. El procedimiento permitió avanzar con las actuaciones correspondientes frente a la situación detectada durante el operativo vehicular.

La intervención de la Guardia Urbana se produjo luego de la observación realizada inicialmente por los efectivos de la Comisaría de San Antonio, quienes habían detenido la marcha del automóvil en el marco del control desarrollado en la localidad.

Secuestro del automóvil

A partir del resultado positivo de la prueba, se procedió a labrar el acta de infracción correspondiente. Como parte de las actuaciones realizadas posteriormente, el Volkswagen Suran fue trasladado al Corralón Municipal.

El vehículo quedó secuestrado a disposición de las autoridades, completándose así el procedimiento iniciado con el control vehicular.

Un procedimiento que comenzó con un control de rutina

El hecho se produjo durante un control vehicular llevado adelante por efectivos de la Comisaría de San Antonio. La situación detectada a partir de la observación del conductor derivó en la convocatoria del personal de la Guardia Urbana y en la realización de la prueba de alcoholemia.

El resultado positivo modificó el curso del procedimiento y dio lugar al labrado del acta de infracción correspondiente, además del traslado del automóvil al Corralón Municipal.

De esta manera, la intervención quedó centrada en el control realizado sobre el Volkswagen Suran negro conducido por el joven de 23 años y en las actuaciones posteriores derivadas del resultado obtenido en la prueba.

El vehículo permanece secuestrado a disposición de las autoridades, mientras que el procedimiento quedó formalizado mediante el acta de infracción correspondiente.