Secuestran un automóvil por alcoholemia positiva en un choque: hay un arrestado

En el marco de un procedimiento llevado a cabo por efectivos policiales en el departamento Pomán, un joven de 29 años fue arrestado y un automóvil quedó secuestrado luego de registrarse un siniestro vial que derivó en la realización de un control de alcoholemia con resultado positivo.

De acuerdo con la información suministrada por fuentes policiales, personal de la Comisaría departamental Pomán se constituyó en la calle Jerónimo Luis de Cabrera S/N°, ubicada en la Villa de Pomán, donde tomó intervención tras un hecho de tránsito que involucró a un automóvil y una motocicleta.

Según se indicó, un automóvil Chevrolet Corsa de color blanco, que era conducido por un joven de apellido Santucho, de 29 años de edad, habría impactado contra una motocicleta Motomel de 110 centímetros cúbicos que se encontraba estacionada en el lugar. Las circunstancias que originaron el siniestro son materia de investigación y aún se encuentran bajo análisis para determinar con precisión cómo se produjo el hecho.

Como consecuencia del impacto, únicamente se registraron daños materiales. No se informó sobre personas lesionadas ni sobre la necesidad de asistencia médica, por lo que las actuaciones se centraron en la constatación de los daños y en las condiciones en las que circulaba el conductor del vehículo involucrado.

Alcoholemia positiva

Tras arribar al sitio, los efectivos policiales realizaron las actuaciones de rigor correspondientes al siniestro vial. Durante el procedimiento, los uniformados habrían advertido que el conductor del Chevrolet Corsa presentaba signos compatibles con un aparente estado de ebriedad.

Ante esa situación, se dispuso la realización inmediata de un test de alcoholemia para verificar las condiciones del conductor. El examen practicado arrojó resultado positivo, confirmando la presencia de alcohol en el organismo de la persona involucrada.

A partir de este resultado, el personal policial procedió a labrar el acta correspondiente, en cumplimiento de la normativa vigente, y avanzó con las medidas previstas para este tipo de situaciones.

Secuestro del vehículo y arresto

Como parte de las actuaciones desarrolladas por la fuerza de seguridad, el automóvil Chevrolet Corsa fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial correspondiente. Asimismo, el conductor fue arrestado por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia, quedando a disposición de las actuaciones que se derivan del procedimiento realizado por el personal de la Comisaría Departamental Pomán.

El procedimiento concluyó con el traslado del vehículo a la dependencia policial y con el arresto del conductor, mientras continúan las actuaciones destinadas a esclarecer las causas que derivaron en el choque ocurrido en la Villa de Pomán.