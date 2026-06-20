Secuestran casi 300 comprimidos de ansiolíticos en un operativo en Catamarca

En la noche del pasado jueves, efectivos de la División Canes Antinarcóticos, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, llevaron adelante operativos de control vehicular en el Puesto de Control La Viña, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 38, en el departamento Paclín.

Durante una de las inspecciones, el personal policial controló un colectivo de larga distancia que había partido desde la provincia de Jujuy y tenía como destino final la provincia de San Juan. En el marco de las tareas de identificación de pasajeros y verificación de pertenencias, los efectivos detectaron una situación que motivó una intervención más profunda y la inmediata participación de la Justicia Federal.

Al identificar a uno de los pasajeros, un hombre mayor de edad, los policías observaron que transportaba una caja con comprimidos de midazolam de 15 miligramos. Junto con ese elemento, la persona exhibía una historia clínica que se encontraba aparentemente deteriorada e ilegible, circunstancia que llamó la atención de los investigadores durante el procedimiento.

Una encomienda bajo sospecha

Mientras avanzaban con las actuaciones, los efectivos continuaron revisando las pertenencias del pasajero. Fue entonces cuando encontraron una guía de encomienda emitida a nombre de esta persona.

Según la documentación hallada, la encomienda había sido remitida desde la provincia de Tucumán y tenía como destino la Capital catamarqueña. La existencia de ese envío, sumada a los elementos detectados durante el control, derivó en la intervención del Juzgado Federal, organismo que tomó conocimiento de la situación y dispuso las medidas procesales correspondientes.

La actuación judicial permitió dar continuidad a la investigación y ampliar el alcance del procedimiento más allá del control vehicular efectuado en la ruta.

Intervención en la Terminal de Ómnibus

En cumplimiento de las directivas impartidas por la Justicia interviniente, el personal policial se trasladó posteriormente a la Terminal de Ómnibus. Allí se llevaron adelante nuevas diligencias vinculadas con la encomienda detectada durante el operativo.

El procedimiento se desarrolló en presencia de testigos civiles y también del encargado de una empresa de encomiendas, quienes participaron de las actuaciones correspondientes al momento de la apertura del paquete.

La presencia de estos actores formó parte de las formalidades habituales previstas para este tipo de procedimientos, garantizando la transparencia y el registro de cada una de las acciones realizadas por los investigadores.

El contenido del paquete

Una vez abierta y requisada la encomienda, los efectivos encontraron una importante cantidad de comprimidos y documentación relacionada con el envío.

De acuerdo con el resultado del procedimiento, dentro del paquete se hallaron:

299 comprimidos de midazolam de 15 miligramos.

Documentación vinculada al envío.

Todo el material encontrado quedó en calidad de secuestro, a disposición de la Justicia que interviene en la causa.

Actuaciones judiciales en curso

El procedimiento desarrollado por la División Canes Antinarcóticos y la Dirección Drogas Peligrosas tuvo dos instancias claramente diferenciadas: la primera, durante el control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional N° 38; y la segunda, en la Terminal de Ómnibus de la Capital catamarqueña, donde se concretó la apertura de la encomienda detectada durante la investigación.

La secuencia de actuaciones permitió vincular los comprimidos encontrados inicialmente con el envío proveniente de Tucumán, circunstancia que motivó la intervención judicial y el posterior secuestro del contenido del paquete.

Como resultado final del operativo, los 299 comprimidos de midazolam de 15 miligramos y la documentación relacionada quedaron bajo resguardo de las autoridades, mientras la causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que dispuso las medidas correspondientes y mantiene la investigación sobre el hecho.