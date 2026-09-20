Secuestran elementos vinculados a presuntas riñas de gallos clandestinas

Un operativo llevado adelante por efectivos de la Comisaría Departamental Chumbicha permitió secuestrar distintos elementos que estarían vinculados a la realización de riñas de gallos clandestinas en un sector de la localidad de Chumbicha, departamento Capayán.

La intervención policial se produjo luego de que los efectivos fueran alertados mediante un llamado telefónico sobre una actividad que se estaría desarrollando en un descampado ubicado en el sector Sureste de esa localidad. A partir de la información recibida, el personal policial se constituyó en el lugar señalado con el objetivo de verificar la situación denunciada. El procedimiento se concentró en el espacio donde, de acuerdo con el alerta recibido, se estarían llevando a cabo las mencionadas riñas clandestinas.

La presencia de los efectivos permitió avanzar con una intervención sobre los elementos que se encontraban en el lugar y que, según se indicó, estarían relacionados con la actividad señalada.

El secuestro de bretes y baldes

Durante el procedimiento, el personal policial interviniente procedió al secuestro de dos bretes y cinco baldes. Los elementos fueron considerados de interés para la investigación debido a que se habrían utilizado para realizar la actividad ilegal mencionada.

El procedimiento quedó de esta manera centrado en el retiro de estos objetos del lugar donde se habría desarrollado la actividad denunciada. Los efectivos documentaron la existencia de los elementos y procedieron a su secuestro en el marco de las medidas adoptadas tras el llamado telefónico que había puesto en conocimiento de la Policía la posible realización de riñas clandestinas.

De acuerdo con la información suministrada, ambos tipos de elementos se habrían utilizado para la realización de las riñas de gallos clandestinas que fueron motivo de la intervención policial.

La intervención de la Fiscalía de Instrucción

Luego del procedimiento realizado en el descampado del sector Sureste de Chumbicha, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

La intervención de la autoridad judicial se produjo a partir de la situación constatada y de los elementos secuestrados durante el operativo. Desde esa Fiscalía se impartieron las medidas a cumplimentar, que quedaron vinculadas con la continuidad de las actuaciones correspondientes.

El procedimiento policial quedó así formalizado a partir de una secuencia que comenzó con el llamado telefónico recibido por los efectivos, continuó con la presencia de la Policía en el lugar señalado y culminó con el secuestro de los elementos que estarían relacionados con la actividad denunciada.