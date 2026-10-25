Ingresó a una vivienda, lo descubrieron y amenazó con un arma blanca

Un joven de apellido Agüero, de 25 años, fue aprehendido en el sur de la Capital, sospechado de intentar cometer un ilícito en el interior de un inmueble y de amenazar con un arma blanca a una mujer de 27 años. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Novena, luego de un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911.

De acuerdo con la información policial, los numerarios se dirigieron hasta la intersección de las calles Juan Carlos Dávalos y Jorge Luis Borges, donde se entrevistaron con la mujer que había solicitado la intervención. Durante el encuentro, la joven manifestó que habría sorprendido infraganti a un sujeto dentro de su vivienda cuando presuntamente intentaba cometer un ilícito.

Según el relato brindado a los uniformados, al advertir la presencia de la mujer, el individuo la habría amenazado con un arma blanca. Posteriormente, se dio a la fuga y se despojó de un cuchillo tipo Tramontina, que quedó en poder de los efectivos en calidad de secuestro.

Secuestraron un cuchillo tipo Tramontina

Uno de los elementos destacados del procedimiento fue el secuestro de un cuchillo tipo Tramontina, que, de acuerdo con la información difundida, habría sido abandonado por el sospechoso durante su huida.

El arma blanca quedó en calidad de secuestro, como parte de las actuaciones vinculadas con el hecho denunciado. Su hallazgo se produjo en el contexto de la intervención policial iniciada después de que la mujer relatara lo sucedido a los efectivos de la Comisaría Novena.

El secuestro del elemento forma parte de las medidas adoptadas durante el procedimiento, mientras que la investigación deberá avanzar por las vías correspondientes para determinar las circunstancias del episodio.

La detención del sospechoso

Con las características físicas y los datos aportados por la mujer, los efectivos de la Comisaría Novena realizaron recorridos por las inmediaciones para dar con el presunto autor.

Como resultado de esas tareas, el joven fue localizado en la esquina de las calles Federico Falcón y doctor Virgilio Villafañez, donde los uniformados procedieron a su aprehensión. El procedimiento se desarrolló después de la intervención inicial en Juan Carlos Dávalos y Jorge Luis Borges, donde la mujer había relatado que encontró a un sujeto dentro de su inmueble y que este la amenazó antes de darse a la fuga.

Interviene la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur

Luego de la aprehensión, el joven quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que deberá intervenir en el marco de las actuaciones relacionadas con el hecho.

Por otra parte, los efectivos invitaron a la damnificada a radicar la correspondiente denuncia penal en la Unidad Judicial N.º 9, con el propósito de formalizar la presentación vinculada con lo ocurrido.