Secuestran más de un kilo de marihuana y detienen a dos hombres en Catamarca

Durante la tarde de hoy, en una calle interna de la localidad de Nueva Coneta, en el Departamento Capayán, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia desplegaron un operativo en el marco de tareas específicas de investigación. La intervención, realizada bajo las directivas del Juzgado Federal, tuvo como eje central el cumplimiento de una orden de registro vehicular y requisa personal, en un contexto donde la actividad policial se enfocó en el control preciso de movimientos sospechosos.

El procedimiento se concretó tras identificar a dos hombres que circulaban por el lugar a bordo de motocicletas. La escena, según lo informado, se desarrolló sin interrupciones externas, permitiendo a los investigadores avanzar con las medidas judiciales dispuestas.

Los vehículos y los sospechosos

Los individuos se desplazaban en dos rodados claramente identificados:

Motocicleta Honda CG Titán , color azul, 150 cc.

, color azul, 150 cc. Motocicleta Appia Stroger, color negro, 150 cc.

Ambos vehículos fueron inmediatamente sometidos a control, en paralelo con la requisa personal de los ocupantes. La intervención policial se centró en verificar no solo la documentación, sino también posibles elementos transportados que pudieran estar vinculados a actividades ilícitas.

Los hombres, de 34 y 39 años de edad, quedaron bajo la lupa de los efectivos en el marco de una investigación que ya contaba con indicios previos, lo que motivó la orden judicial ejecutada en el lugar.

El hallazgo: más de un kilo de marihuana

El momento clave del operativo se produjo cuando los investigadores inspeccionaron una mochila en poder de uno de los sospechosos. En su interior, se encontraron bolsas de plástico que contenían una sustancia herbácea.

La sustancia fue sometida a la prueba de campo correspondiente, cuyo resultado confirmó que se trataría de marihuana, con un peso total de 1,012 kilogramos.

Este hallazgo marcó el punto de inflexión del procedimiento, consolidando las sospechas iniciales y dando lugar a las medidas inmediatas de secuestro y detención.

Elementos secuestrados

Como resultado del operativo, los efectivos procedieron al secuestro de diversos elementos considerados de interés para la causa:

1,012 Kg. de marihuana

Dos motocicletas (Honda CG Titán y Appia Stroger, ambas 150 cc.)

(Honda CG Titán y Appia Stroger, ambas 150 cc.) Dos teléfonos celulares de distintas marcas y modelos

Cada uno de estos elementos quedó bajo custodia policial, a disposición de la Justicia interviniente, para su posterior análisis en el marco de la investigación.

Detenciones y disposición judicial

Tras el hallazgo y la confirmación del tipo de sustancia, los efectivos procedieron a la detención de los dos hombres, quienes fueron trasladados y alojados en dependencias policiales.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas a seguir en relación con la causa. La actuación del Juzgado Federal fue determinante no solo en la orden inicial, sino también en la continuidad del proceso judicial que se abre a partir de este procedimiento.