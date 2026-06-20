Secuestran una camioneta con pedido judicial en Catamarca

Ayer, luego de realizar tareas propias de su especialidad, personal de la División Sustracción de Automotores, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5), llevó adelante una intervención en la localidad de Polcos, departamento Valle Viejo. La actuación se desarrolló en el marco de controles orientados a la verificación de vehículos y la detección de irregularidades vinculadas al parque automotor.

El procedimiento tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la calle Hermanas Villagran, en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 1, donde los efectivos policiales procedieron a controlar un rodado de interés.

El vehículo inspeccionado fue una camioneta Volkswagen Amarok, de color blanco, que se encontraba en el lugar al momento de la verificación.

Verificación técnica y consulta en sistema informático

En el marco del procedimiento, el personal actuante llevó a cabo las tareas habituales de control, consistentes en la verificación física-numérica del rodado. Este paso constituye una instancia clave dentro de los operativos de la especialidad, ya que permite contrastar los datos identificatorios del vehículo con los registros oficiales disponibles.

Posteriormente, y como parte del protocolo establecido, los efectivos realizaron la consulta correspondiente en el sistema informático, herramienta fundamental para la detección de requerimientos judiciales o administrativos sobre vehículos en circulación o en resguardo.

Como resultado de estas tareas de verificación, se estableció que la camioneta contaría con un requerimiento solicitado por la Unidad Judicial N° 1. Esta constatación determinó la continuidad del procedimiento bajo las disposiciones vigentes en materia judicial.

Secuestro del rodado y comunicación a la Fiscalía

Ante la situación detectada durante la consulta y verificación, las autoridades policiales dispusieron que el vehículo quedara en calidad de secuestro, medida que se adopta en este tipo de casos cuando un rodado se encuentra vinculado a un requerimiento judicial activo.

El procedimiento administrativo y operativo continuó con la correspondiente comunicación formal a las autoridades competentes. En este sentido, se informó de todo lo acontecido a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas a adoptar a partir de la situación registrada.