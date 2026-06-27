Secuestran una camioneta tras detectar adulteraciones en Catamarca

En el transcurso del mediodía de hoy, a las 12:00, se desarrolló un procedimiento policial en la vía pública que culminó con el secuestro de una camioneta. El hecho tuvo lugar luego de que personal especializado de la Policía de la Provincia llevara adelante tareas propias de su área.

El despliegue se produjo en avenida Belgrano al 1.100, donde los efectivos intervinientes procedieron a efectuar un control sobre un rodado que circulaba por la zona. La actuación se enmarcó en las funciones específicas de verificación y control de vehículos que realiza la fuerza en distintos puntos del territorio.

Intervención de la División Sustracción de Automotores (D-5)

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Sustracción de Automotores, unidad que depende del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5) de la Policía de la Provincia. Esta división, especializada en la detección de irregularidades vinculadas a vehículos, fue la que realizó la inspección del rodado.

Durante la verificación, los agentes observaron indicios que motivaron una revisión más exhaustiva del vehículo controlado. Según lo informado, el accionar se desarrolló tras tareas previas propias de su especialidad, lo que permitió avanzar con la inspección en el lugar del hecho.

Control vehicular y hallazgo de aparentes irregularidades

El foco del procedimiento estuvo puesto en una camioneta que, a simple vista, presentaba características normales de circulación. Sin embargo, al momento de la inspección técnica, los efectivos detectaron una situación que llamó la atención del personal interviniente.

El vehículo controlado fue una:

Camioneta Chevrolet S-10

Color verde oscuro

Durante el procedimiento, los policías notaron aparentes adulteraciones en el número del motor, situación que constituye un indicio relevante en este tipo de controles especializados. Este tipo de observaciones técnicas suele requerir la intervención de áreas específicas, dado que se trata de elementos identificatorios del rodado.

La detección de estas aparentes irregularidades motivó la inmediata adopción de medidas preventivas sobre el vehículo.

Secuestro del rodado y comunicación a la Justicia

Ante la situación constatada en el lugar, el vehículo quedó en calidad de secuestro, conforme a las actuaciones iniciadas por el personal policial interviniente. Esta medida implica la retención del rodado mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para determinar su situación legal y técnica.

En paralelo, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo judicial que tomó conocimiento del procedimiento desarrollado por la fuerza policial.

Desde la Fiscalía se indicaron las medidas a seguir, en el marco de la investigación iniciada a partir del hallazgo de las presuntas irregularidades en el vehículo.