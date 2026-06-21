Secuestran una motocicleta por irregularidades en la numeración del motor

Un procedimiento de control vehicular e identificación de personas llevado adelante por efectivos de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia culminó con el secuestro de una motocicleta en el puesto caminero de Nueva Coneta, en el departamento Capayán.

El operativo se desarrollaba en el marco de las tareas habituales de prevención y fiscalización que realiza el personal policial en los distintos corredores viales de la provincia. Durante una de las inspecciones efectuadas en el lugar, los uniformados detuvieron la marcha de una motocicleta Yamaha YBR de 125 centímetros cúbicos, que era conducida por un joven mayor de edad.

Como parte del procedimiento, los efectivos realizaron las verificaciones correspondientes tanto del vehículo como de la documentación y de la identidad del conductor. Fue en ese contexto cuando surgieron elementos que despertaron sospechas respecto del rodado inspeccionado.

Inspección y control

Luego de llevar a cabo una revisión más detallada de la motocicleta, los policías observaron que el vehículo presentaría irregularidades. Ante esa situación y siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de casos, solicitaron de manera inmediata la presencia de personal especializado de la División Sustracción de Automotores.

La intervención de esta división permitió profundizar las tareas de verificación sobre los caracteres identificatorios del rodado. Los especialistas realizaron la correspondiente verificación física numérica, un procedimiento destinado a corroborar la autenticidad de los datos identificatorios de los vehículos.

Tras completar las tareas técnicas, los efectivos constataron que la numeración del motor estaría aparentemente adulterada, una situación que motivó la adopción de medidas judiciales y administrativas para preservar el vehículo y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Intervención de la Justicia

Frente a la presunta anomalía detectada en la motocicleta, se dio participación al personal de la Comisaría de Nueva Coneta, dependencia que tiene jurisdicción en la zona donde se desarrolló el procedimiento.

Los efectivos informaron de inmediato lo sucedido a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, poniendo en conocimiento de la autoridad judicial todos los detalles surgidos durante la inspección y la posterior verificación técnica realizada por la División Sustracción de Automotores.

Luego de analizar la situación, desde la Fiscalía se impartieron las directivas correspondientes para continuar con el procedimiento. Entre las medidas ordenadas se dispuso el secuestro del vehículo, con el objetivo de resguardar la motocicleta y permitir el avance de las actuaciones judiciales vinculadas al caso.

Procedimiento coordinado

El operativo evidenció la actuación coordinada de distintas dependencias de la Policía de la Provincia. En una primera instancia intervino personal de la Dirección Seguridad Vial, encargado de los controles preventivos en rutas y puestos camineros.

Posteriormente, y ante la detección de posibles irregularidades, se requirió la colaboración de la División Sustracción de Automotores, cuyos especialistas realizaron la verificación técnica de los caracteres identificatorios del rodado. Finalmente, tomó intervención la Comisaría de Nueva Coneta, que canalizó las actuaciones judiciales ante la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

El procedimiento concluyó con el secuestro del rodado por disposición judicial, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias vinculadas a las irregularidades detectadas durante la verificación realizada por los efectivos policiales.