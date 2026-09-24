Secuestraron en Catamarca un arma de fuego tras investigación por amenazas

La labor de las fuerzas de seguridad en la provincia comenzó a raíz de un hecho caratulado preliminarmente por supuestas amenazas con arma de fuego. Ante la gravedad de la denuncia, la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género asumió la dirección de las pesquisas, coordinando las diligencias necesarias para esclarecer la situación y resguardar la seguridad de los ciudadanos involucrados.

Para llevar adelante las tareas específicas de campo, la Justicia confió la misión a efectivos especializados. De esta manera, el personal de la División Violencia Familiar y de Género, que depende orgánicamente del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5), se abocó de lleno a la recolección de elementos probatorios y al seguimiento de pistas que condujeran al paradero de los elementos peligrosos mencionados en la denuncia original.

El Procedimiento en el Pasaje Constitución

Con las pruebas reunidas por los investigadores y bajo las directivas precisas emanadas de la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género, se solicitó y cumplimentó una medida judicial de registro domiciliario. El operativo se desplegó en un inmueble ubicado en el pasaje Constitución al 200, situado en la zona de la Capital.

Durante la incursión en la vivienda, los efectivos policiales irrumpieron de manera ordenada para asegurar el perímetro y llevar a cabo la requisa minuciosa del lugar. El objetivo principal era ubicar el arma de fuego señalada en la pesquisa. Como resultado de esta minuciosa inspección en el domicilio, los investigadores lograron ubicar y proceder al formal secuestro de elementos de vital importancia para la causa en curso.

Peritajes y Disposición de la Justicia Penal

Una vez concretado el hallazgo de los elementos en el inmueble del pasaje Constitución, el protocolo de actuación requirió la inmediata intervención de personal técnico especializado para garantizar la cadena de custodia y el análisis científico de lo incautado.

Intervención de peritos pertenecientes a la Dirección General de Criminalística.

Ejecución de tareas de su especialidad directamente en el lugar de los hechos.

Secuestro formal de una pistola Bersa calibre 9 mm.

Incautación de dos cargadores correspondientes al arma mencionada.

Finalmente, todos los elementos incautados durante el registro domiciliario fueron debidamente embalados, documentados y puestos a disposición de la Justicia Penal interviniente. Desde allí, las autoridades judiciales procedieron a indicar las nuevas directivas a cumplimentar para continuar con el avance de la causa y el deslinde de responsabilidades penales.