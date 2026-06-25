Secuestraron celulares vinculados a estafas en Buenos Aires y Río Negro

Una investigación con ramificaciones fuera de Catamarca derivó en una serie de procedimientos en el sur de la Capital, donde efectivos policiales secuestraron elementos que estarían vinculados con el delito de estafa. La medida fue ejecutada por numerarios de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia, dependientes del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5), en el marco de una causa que se tramita a partir de una declinación de incompetencia proveniente de las provincias de Buenos Aires y Río Negro.

El operativo se desarrolló bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N° 7, a cargo de la Dra. Paola González Pinto, y tuvo como escenario dos puntos específicos de la ciudad: un domicilio ubicado en la manzana "I" del barrio San Antonio Sur y otro en la avenida Alem al 1.400. En ambos lugares, los investigadores avanzaron con registros domiciliarios orientados a reunir evidencia de interés para la pesquisa.

La intervención cobra relevancia por el carácter de la investigación, que vincula hechos delictivos ocurridos en otras jurisdicciones con elementos que habrían sido localizados en la Capital catamarqueña. En ese contexto, la tarea de la División Ciberdelitos se enfocó en el secuestro de dispositivos y líneas telefónicas que, según la información oficial, estarían relacionados con maniobras de estafa perpetradas en Buenos Aires y Río Negro.

La intervención de Ciberdelitos

La actuación policial se originó a partir de una declinación de incompetencia, una instancia procesal que permitió que la investigación avanzara en Catamarca con medidas concretas sobre domicilios ubicados en la Capital. Bajo esa mecánica, la Fiscalía de Instrucción N° 7, conducida por la Dra. Paola González Pinto, impartió las directivas necesarias para que el personal especializado ejecutara los procedimientos.

La participación de la División Ciberdelitos no es un dato menor dentro del expediente. Se trata del área especializada de la Policía de la Provincia para el abordaje de hechos que involucran dispositivos tecnológicos, comunicaciones y evidencia digital, un componente central en pesquisas relacionadas con estafas. En este caso, los registros estuvieron orientados a la localización y secuestro de teléfonos y tarjetas SIM que pudieran aportar elementos para la reconstrucción de las maniobras denunciadas.

El despliegue se realizó con intervención de personal dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5), estructura desde la cual se canalizó la ejecución material de las medidas ordenadas. El resultado fue el secuestro de elementos considerados de interés para el avance de la causa, en una investigación que, por su origen, conecta a Catamarca con expedientes impulsados en otras provincias.

Qué se secuestró

De acuerdo con la información suministrada oficialmente, en los domicilios allanados los efectivos incautaron dos teléfonos celulares y dos tarjetas SIM. Esos elementos, según se indicó, estarían vinculados con el delito de estafa investigado en las provincias de Buenos Aires y Río Negro.

El procedimiento no concluyó únicamente con el secuestro del material. También se dio intervención a los sumariantes de las Unidades Judiciales N° 2 y N° 9, quienes quedaron a cargo de llevar adelante tareas de su especialidad. Esa participación completa el esquema operativo desplegado durante los allanamientos y muestra que la medida incluyó tanto la ejecución policial como la instrumentación judicial y administrativa correspondiente para resguardar la evidencia obtenida.

Los domicilios bajo la lupa

Los registros se concretaron en dos direcciones puntuales del sur capitalino. Uno de los procedimientos se realizó en la manzana "I" del barrio San Antonio Sur, mientras que el otro tuvo lugar en la avenida Alem al 1.400. Ambos puntos quedaron incorporados a la investigación como espacios donde la Policía buscó y finalmente secuestró elementos de interés para la causa.

La elección de esos domicilios responde a la línea investigativa abierta tras la derivación del caso desde otras provincias, y revela el alcance territorial que puede adquirir una pesquisa por estafas cuando existen indicios de conexiones