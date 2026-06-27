Seguridad Vial de la Provincia participó de una intensa agenda de trabajo en Buenos Aires y Mendoza

Con la presencia del Director de Seguridad Vial de la Provincia y Vicepresidente Primero del Consejo Federal de Seguridad Vial, Sergio Leiva, la provincia de Catamarca cumplió una intensa agenda institucional y de trabajo en Buenos Aires y Mendoza.

En primer lugar, el director de Seguridad Vial de la provincia mantuvo una reunión en el Ministerio de Economía con el Secretario de Transporte de la Nación, Mariano Plencovich, y el Subsecretario Fernando Cortez. En el encuentro se realizó la presentación formal del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Seguridad Vial - C.F.S.V - y se trataron temas centrales para todas las jurisdicciones, con eje en la adhesión de las provincias al Decreto 196/25. Finalizada esa reunión, el Comité Directivo del C.F.S.V, estuvo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde se definieron los puntos que luego fueron tratados en la Asamblea Plenaria del Consejo.

Después, se trasladaron al edificio YPF, donde se reunieron con el equipo de tecnología y seguridad vial de la empresa petrolera. En la oportunidad, se presentaron los programas que implementan con los conductores de su flota de camiones cisternas, enfocados en prevención, capacitación y uso de tecnología para reducir siniestros.

Temas abordados

Continuando con la agenda prevista, el director de Seguridad Vial participó en Mendoza, de la Asamblea Plenaria N°105 del Consejo Federal de Seguridad Vial, con la presencia de representantes de 20 jurisdicciones del país.

Los principales temas abordados fueron: Campañas de Concientización, donde se acordó con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el C.F.S.V el desarrollo de acciones conjuntas en redes sociales, streaming y en puntos de alto tránsito como terminales de ómnibus, aeropuertos y subtes. También se debatió sobre el Mapa de Inteligencia Territorial, donde la Dirección Nacional del Observatorio Vial de la ANSV presentó un mapa con datos cargados desde 2019 a 2025, donde incluye la cantidad de siniestros por jurisdicción, víctimas fatales, estado de infraestructura vial nacional y provincial, señalética y puntos de mayor concentración de siniestros. Fue desarrollado con información de Google Maps, Waze, YPF, Vialidad Nacional y las provincias. Estará disponible en el corto plazo como herramienta para la planificación de las jurisdicciones.

Otro de los temas tratados fue sobre el Scoring - Nomenclador de Faltas: donde se resolvió continuar trabajando con los municipios para lograr la adhesión total al sistema. Asimismo, se trató sobre el fortalecimiento de las auditorías en los Centros de Emisión de Licencias y en los prestadores externos, referidos a centros médicos y de capacitación teórico-práctica para conductores profesionales. Por último, el RTO, donde se debatió sobre su implementación. Cabe mencionar que la mayoría de las jurisdicciones manifestó su rechazo total o parcial a la medida.