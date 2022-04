"Siempre te espero, Marita": la carta de Susana Trimarco tras 20 años sin su hija

En el aniversario número veinte de la desaparición de María de los Angeles Verón, su madre, Susana Trimarco difundió una carta a través de las redes sociales donde le dice que la recuerda con mucho amor y que la seguirá buscando porque no pierde las esperanzas de vlover a reunirse.

"Es imposible olvidar tu voz, tus comidas ricas, tu llamado de todos los días, tus mates. Extraño cada uno de los momentos que pasábamos juntas. Hoy muevo montañas gritando tu nombre y me gustaría tener alas y saber dónde estás para sacarte de ahí, de ese lugar tan pero tan perverso. Le pido a Dios que nunca me quite las fuerzas que tengo para seguir buscándote: estoy segura de que te voy a encontrar", relata Trimarco en sus sentidas líneas.

Trimarco, además le cuenta cómo creció su hija, Micaela y que ambas la esperan y la buscan todos los días. "Lo que más deseamos Mica y yo es que regreses y que juntas podamos compartir todas las cosas que hacíamos antes. Anhelo encontrarte, porque tengo la esperanza de que nosotras tres, unidas, tenemos una potencia increíble. Ojalá algún día estés al lado mío en esta lucha, y que podamos proteger y rescatar a otras mujeres de la maldita trata de personas que te arrancó de acá", expone y concluye: "Siempre te espero, Marita. Cada hora de mi vida, cada minuto, cada segundo… Lo que más quiero en estos momentos es abrazarte y que nunca más nadie nos separe. Si desde algún lado podés leer esta carta, espero que sepas que te amo con todo mi corazón. Hija, mamá no va a descansar: voy a seguir buscándote".