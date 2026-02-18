Siniestro en Catamarca: motociclistas heridos al caer en un zanjón

La seguridad vial vuelve a ocupar el centro de la escena tras una jornada marcada por incidentes de diversa gravedad en puntos neurálgicos de la provincia. Desde los sinuosos caminos de la Ruta Provincial N°4 hasta las transitadas intersecciones del microcentro capitalino, el personal policial y sanitario debió intervenir en siniestros que involucraron, una vez más, a motovehículos como protagonistas principales.

El siniestro en "La Piedra"

Minutos después de las 8:00 de la mañana, la tranquilidad de la villa veraniega del departamento Ambato se vio interrumpida por un accidente de tránsito a la altura del kilómetro N°41 de la Ruta Provincial N°4. El hecho tuvo lugar en el sector popularmente conocido como "La Piedra", un punto geográfico que demanda extrema precaución a los conductores.

En esta oportunidad, el incidente fue protagonizado por una motocicleta marca Gilera, modelo Smash x 125cc, con una combinación de colores azul con blanco. Por razones que aún son materia de investigación, el vehículo perdió estabilidad, lo que provocó que derrapara y cayera dentro de un zanjón lindante a la calzada.

El rodado era conducido por el ciudadano Luis Alberto Lucero (74), quien circulaba en compañía de Marcela Lucero (47). La dinámica del accidente generó preocupación inmediata entre quienes transitaban por la ruta, activando los protocolos de emergencia.

Colisión en Av. Belgrano y Salta

Mientras se asistía a los heridos en la zona de El Rodeo, la ciudad capital registraba otro evento de relevancia en términos de seguridad urbana. En la intersección de la Avenida Belgrano y calle Salta, se produjo una colisión entre un automóvil y una motocicleta, un cruce de alta densidad vehicular donde la precisión en las maniobras es vital.

El choque involucró a un automóvil marca Renault Clio, de color gris, que era conducido por Marcelo Alejandro Jara (58). Según los informes preliminares, el conductor del vehículo de mayor porte resultó ileso tras el impacto. Sin embargo, la peor parte se la llevó la conductora del vehículo menor.

La otra parte involucrada fue una motocicleta marca Honda Javi, identificada con la patente A244YFY. El vehículo era guiado por Yuliana Marisel Guzmán (34), quien, debido a la fuerza del choque y la caída posterior, sufrió lesiones varias que requirieron una atención médica de mayor complejidad.

En el lugar del incidente capitalino, el despliegue de las autoridades fue inmediato para garantizar la preservación de la escena y el flujo vehicular. Trabajó activamente el personal de la Comisaría Primera en conjunto con los peritos de la Unidad Judicial, quienes recolectaron las pruebas necesarias para determinar las responsabilidades del caso.

Todas las actuaciones se llevaron a cabo bajo las directivas de la fiscalía en turno, que coordina las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas que llevaron a este nuevo siniestro vial en el casco urbano. La recurrencia de estos eventos pone de manifiesto la vulnerabilidad de los motociclistas tanto en trayectos de ruta como en el entramado de las avenidas principales.