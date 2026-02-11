Siniestro vial en la RN 157: piden circular con precaución en San Antonio, La Paz

Un siniestro vial ocurrido durante la madrugada obligó a extremar las medidas de precaución sobre la Ruta Nacional 157, a la altura de San Antonio, en el departamento La Paz, provincia de Catamarca.

Según informó Vialidad Nacional, el hecho se produjo en el kilómetro 1.010, donde colisionaron de frente un camión con acoplado y un automóvil Chevrolet Aveo. De acuerdo con el reporte oficial, el incidente dejó únicamente daños materiales.

En el lugar trabajan efectivos policiales y equipos viales con el objetivo de liberar completamente la calzada y restablecer la circulación con normalidad.

Desde el organismo nacional solicitaron a los conductores disminuir la velocidad en las proximidades del sector afectado y respetar la señalización preventiva instalada en la zona.