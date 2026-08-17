Sofocaron el incendio de un automóvil en la zona comercial de La Gruta

Numerarios de la Comisaría Décima Tercera fueron requeridos ante un incendio registrado en un automóvil que se encontraba en el estacionamiento de la zona comercial de La Gruta Virgen del Valle.

De acuerdo con la información proporcionada, los efectivos policiales llegaron hasta el lugar luego de que se alertara sobre un automóvil Peugeot 206 que se estaría incendiando. Al arribar, los policías constataron la presencia del foco ígneo y procedieron rápidamente a intervenir para evitar que las llamas continuaran afectando al vehículo.

La situación requirió un arduo trabajo por parte de los numerarios, quienes lograron finalmente sofocar el incendio registrado en el rodado.

El fuego se habría iniciado en el motor

Según se informó, las causas que provocaron el incendio son materia de investigación. Sin embargo, en el lugar los efectivos pudieron constatar que el foco ígneo se habría originado en el motor del vehículo.

El origen del fuego permanece, por lo tanto, bajo investigación, mientras que la intervención policial permitió controlar las llamas que afectaban al Peugeot 206.

La rápida actuación de los numerarios de la Comisaría Décima Tercera permitió sofocar el incendio y evitar que el episodio continuara desarrollándose en el estacionamiento de la zona comercial.