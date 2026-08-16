Catamarca: una pareja irá a juicio acusada de un raid de robos en comercios

El fiscal de Instrucción N° 4 del Distrito Oeste, Ricardo Córdoba Andreatta, dio por finalizada la Investigación Penal Preparatoria y formuló acusación contra Jonathan Iván Márquez y Samanta Micaela Brizuela, quienes están sindicados por siete hechos contra la propiedad cometidos en distintos comercios de la ciudad Capital.

Márquez fue acusado por los delitos de "hurto simple en calidad de coautor", por cinco hechos; "hurto simple en grado de tentativa en calidad de coautor", por un hecho; y "hurto simple en grado de tentativa en calidad de partícipe necesario", por otro, todos en concurso real.

Brizuela, en tanto, fue acusada por "hurto simple en calidad de coautora", por cinco hechos; "hurto simple en grado de tentativa en calidad de coautora", por un hecho; y "hurto simple en grado de tentativa en calidad de autora", por otro, también en concurso real.

Segun informó Radio Valle Viejo, el requerimiento de elevación, el fiscal consideró que los elementos reunidos durante la investigación permiten tener por acreditadas, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa procesal, tanto la materialidad de los hechos como la participación atribuida a ambos imputados.

Siete hechos en distintos comercios

De acuerdo con la acusación, los episodios ocurrieron entre el 14 de abril y el 24 de junio de 2026, en siete comercios de la ciudad Capital.

El primer hecho habría ocurrido el 14 de abril, en una farmacia ubicada sobre calle La Pampa. Según la investigación, ambos ingresaron al comercio y, mientras Brizuela habría distraído a los empleados, Márquez se habría apoderado de cinco productos de higiene personal. El hombre logró retirarse del lugar, mientras que Brizuela fue retenida hasta la llegada del personal policial.

El segundo episodio habría tenido lugar el 21 de mayo, en un comercio de avenida Colón. La acusación sostiene que Brizuela habría distraído a una empleada mientras Márquez intentaba apoderarse de un paquete de camisetas. La maniobra fue advertida y los elementos fueron recuperados antes de que ambos abandonaran el lugar.

El 29 de mayo, en tanto, se habría producido el tercer hecho, esta vez en un autoservicio de avenida Güemes. En esa oportunidad, Brizuela habría ingresado e intentado sustraer tres productos para el cabello, mientras Márquez habría permanecido en el ingreso del comercio. Una empleada advirtió la maniobra y exigió la devolución de los productos.

Los cuatro episodios del 24 de junio

Los cuatro hechos restantes habrían ocurrido el 24 de junio, en distintos comercios de la Capital.

Según la acusación, alrededor de las 19, ambos habrían ingresado a un local ubicado en la peatonal Rivadavia, donde habrían sustraído perfumes y productos de maquillaje.

Minutos después, aproximadamente a las 19:10, se habrían dirigido a una despensa de calle Sarmiento. Allí, Brizuela habría mantenido ocupada a la propietaria mientras Márquez se habría apoderado de productos exhibidos en el sector del mostrador.

Alrededor de las 19:25, en otro comercio de la peatonal Rivadavia, Brizuela habría sustraído prendas de vestir y se habría retirado del lugar junto a Márquez.

Finalmente, cerca de las 20:15, ambos habrían ingresado a otro local de la misma peatonal. De acuerdo con la acusación, Brizuela habría tomado un peluche, juegos de sábanas y aromatizantes, que habría ocultado entre sus prendas antes de retirarse.

En todos los episodios investigados, la acusación señala que los hechos se habrían cometido sin ejercer fuerza sobre las cosas ni violencia sobre las personas.