Catamarca: agredió a su pareja y terminó detenido

Un joven de 27 años fue aprehendido por personal de la Comisaría de Fiambalá, en el marco de un procedimiento relacionado con un supuesto caso de violencia de género ocurrido en esa localidad del departamento Tinogasta.

La intervención policial se concretó en un pasaje Sin Nombre S/N°, donde los efectivos aprehendieron al sujeto, quien habría agredido físicamente a una joven mujer de 20 años de edad. El procedimiento se produjo a partir de la situación denunciada y permitió la intervención del personal policial correspondiente a la jurisdicción. Tras la aprehensión, el joven fue trasladado hasta la dependencia policial para continuar con las actuaciones vinculadas al caso.

El episodio quedó bajo consideración de la Justicia, que deberá intervenir para determinar las circunstancias en las que se produjo la presunta agresión y las responsabilidades correspondientes.

A disposición de la Justicia

Luego de la intervención realizada en el lugar, el joven de 27 años fue trasladado a la seccional, donde quedó alojado. Según la información proporcionada, el aprehendido quedó a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, organismo que interviene en las actuaciones derivadas del procedimiento.

La intervención de la Fiscalía permitirá avanzar en el marco judicial correspondiente a partir de la aprehensión y de los elementos relacionados con el hecho.

El procedimiento desarrollado en Fiambalá comenzó con la intervención del personal de la Comisaría local y terminó con la aprehensión del joven señalado como sospechoso de haber agredido físicamente a la mujer. Tras ser trasladado a la seccional, quedó alojado y a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, que deberá continuar con las actuaciones correspondientes.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

