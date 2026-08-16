Catamarca: una pareja fue aprehendida tras negarse a pagar un viaje en remis

Una pareja fue aprehendida este domingo luego de que un remisero denunciara que ambos pasajeros se habrían negado a pagar el viaje una vez que llegaron a destino, en el Complejo Habitacional Valle Chico.

El episodio ocurrió alrededor de las 7:15, cuando personal de la Comisaría Décima Primera se hizo presente en la intersección de las calles N° 57 y N° 18.

En el lugar, un hombre de 55 años manifestó que se encontraba conduciendo un remis cuando una pareja solicitó su servicio. Según relató, al llegar al destino indicado, los pasajeros se habrían negado a abonar el importe correspondiente al viaje.

Ante esta situación, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión de los presuntos autores, un hombre de apellido García, de 31 años, y una mujer de apellido Castaño, de 41 años.

Ambos fueron trasladados y alojados en las dependencias policiales correspondientes, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

En tanto, el damnificado fue invitado a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 9.