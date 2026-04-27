Detuvieron a un delincuente por robar en un comercio de Catamarca

En la tarde de hoy, a las 15:15, se registró un episodio de inseguridad en un local comercial ubicado sobre calle Tucumán, entre Zurita y avenida Güemes, una zona de alta circulación peatonal y actividad comercial. El hecho movilizó a personal de la Seccional Primera, que acudió al lugar tras ser alertado de una situación irregular dentro del establecimiento.

Según la información proporcionada, el incidente tuvo como protagonista a un joven de apellido Barrionuevo, de 23 años, quien habría intentado sustraer un elemento del comercio. La secuencia se desarrolló en cuestión de minutos, en un contexto cotidiano que se vio abruptamente alterado por el accionar del sospechoso.

La intervención clave de una empleada

El intento de hurto fue detectado por una empleada del local, cuya intervención resultó determinante para frustrar el ilícito. La trabajadora advirtió que el joven estaba tomando un cargador para teléfono celular de color blanco sin autorización, lo que motivó su reacción inmediata.

Al notar la presencia de la empleada y verse descubierto, el joven emprendió la fuga desde el interior del comercio. Este comportamiento precipitó una rápida respuesta tanto del personal del lugar como de las fuerzas de seguridad, que ya habían sido alertadas de la situación.

Persecución y aprehensión a pocos metros

Tras abandonar el comercio, Barrionuevo intentó escapar a pie, pero su intento fue frustrado a escasa distancia. Personal policial logró interceptarlo a los pocos metros del lugar del hecho, evitando así que se concretara la fuga.

La rápida actuación de los efectivos permitió no solo la detención del sospechoso, sino también la recuperación del objeto sustraído. Este tipo de intervenciones refleja la importancia de la coordinación entre ciudadanos y fuerzas de seguridad ante hechos delictivos en curso.

Recuperación del objeto

El elemento sustraído, un cargador de teléfono celular, fue recuperado por los efectivos policiales y quedó en calidad de secuestro, conforme a los procedimientos legales vigentes. Este punto es clave dentro de la cadena de custodia, ya que el objeto constituye una prueba material del hecho.

Posteriormente, el joven fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que será la encargada de determinar los pasos a seguir en el marco de la causa.