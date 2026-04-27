Una tercera denuncia por abuso sexual podría complicar aún más la situación de Javier Galán

El escenario judicial que rodea al diputado provincial del MID, Javier Galán, podría agravarse en las próximas horas con la presentación de una tercera denuncia por abuso sexual. Según se informó, la denunciante acudiría este martes a la Fiscalía General, lo que ampliaría un expediente que ya suma dos acusaciones formales en su contra.

Este nuevo capítulo se suma a una serie de hechos que, en pocos días, transformaron un caso puntual en una situación de alto impacto institucional y mediático, con derivaciones tanto en el ámbito judicial como político.

Las primeras presentaciones: un patrón de denuncias

La primera denuncia fue radicada el pasado jueves por la tarde en la Unidad Judicial de Violencia de Género por la doctora Silvia Barrientos. La víctima, identificada como una joven madre que prestaba servicios en el entorno del diputado, relató haber atravesado un proceso prolongado de vulneración, el cual habría derivado en un grave deterioro de su salud.

Posteriormente, la segunda denuncia se formalizó en la mañana del lunes. En este caso, la denunciante también es representada por los abogados Silvia Barrientos y Hernán Jaime Morales, quienes ya habían intervenido en la presentación inicial. La reiteración de los representantes legales en ambas causas refuerza la continuidad del abordaje jurídico y la consolidación de un frente acusatorio.

La reacción del legislador: presentación voluntaria y rechazo categórico

En paralelo al avance de las denuncias, el diputado Javier Galán se presentó este lunes por propia voluntad ante la Justicia de Catamarca. La comparecencia tuvo lugar en la Fiscalía General, donde acudió acompañado por su abogado, el Dr. José Leonardo Berber.

El legislador definió su decisión como un gesto para "enfrentar las acusaciones", al tiempo que reafirmó su postura de rechazo absoluto a los señalamientos en su contra. En declaraciones a los medios, sostuvo que las denuncias carecen de veracidad y cuestionó el ընթացimiento judicial.

Entre sus principales argumentos, Galán subrayó:

Que desde la fiscalía no se le presentaron pruebas vinculadas al caso .

. Que no se le requirió la entrega de su teléfono celular para ser sometido a peritajes.

Estos puntos fueron expuestos como elementos que, según su visión, evidencian la fragilidad de las acusaciones.

Acusaciones cruzadas y tensión política

Tras su presentación, Galán elevó el tono de sus declaraciones públicas al formular acusaciones directas contra terceros. En particular, apuntó contra el esposo de la diputada Sonia Beatriz Nabarro, a quien señaló como el verdadero responsable de hechos de abuso.

"Yo no soy abusador y quien sí lo es es el esposo de la diputada Sonia Beatriz Nabarro", afirmó, agregando que dicha persona habría sido beneficiada con "un cargo con punto índice" pese a haber sido previamente denunciada por él.

Estas declaraciones introducen un componente adicional de tensión política, ampliando el conflicto más allá del plano judicial y proyectándolo hacia el ámbito institucional.

El foco en la relación laboral de la primera denunciante

Otro de los ejes abordados por el legislador fue la situación laboral de la primera denunciante. En ese sentido, Galán afirmó: "Ella está cobrando un sueldo y ella pertenece a la Cámara de Diputados".

Esta mención se alinea con declaraciones previas del diputado, en las que buscó contextualizar el vínculo con la denunciante, sugiriendo elementos que, desde su perspectiva, resultan relevantes para la evaluación del caso.

Impacto personal y mediático

Más allá de las cuestiones judiciales, Galán hizo hincapié en el impacto mediático y personal de las denuncias. Señaló que la difusión pública del caso ha afectado su imagen y su entorno familiar.

"La justicia todavía no tiene ni siquiera las pruebas, pero ya se me acusa y se me hace quedar mal. Yo tengo una familia, tengo hijos. Esto perjudica, mi imagen se perjudica, entonces por eso vengo a dar la cara", expresó.

En este contexto, reiteró su disposición a colaborar con la investigación: "Yo estoy a disposición de la justicia y voy a dar explicaciones de todo lo que ellos digan o necesiten de mí".

Un proceso en desarrollo

Con dos denuncias ya formalizadas y una tercera en inminente presentación, el caso del diputado Javier Galán se encuentra en una fase inicial pero en rápida evolución. La convergencia de testimonios, la intervención de los mismos representantes legales y la respuesta pública del acusado configuran un escenario complejo que continuará desarrollándose en los próximos días.

El avance de la investigación y la eventual incorporación de nuevas pruebas serán determinantes para esclarecer los hechos en un caso que ya genera fuertes repercusiones en el ámbito judicial, político y social.