"Solo pedimos que esté preso"

En la mañana de ayer, un grupo de personas, principalmente mujeres, llegaron a la Cámara Penal N°3, ubicada en calle San Martín, casi esquina Junín y se manifestaron cortando la arteria en “repudio”, según indicó luego la tía de la niña víctima, al fallo dictado por dicho tribunal el lunes pasado en el que declaró culpable a un hombre de apellido Burgos por abuso sexual, imponiéndole una pena de 11 años de prisión, sin embargo, el sujeto se marchó caminando, hasta tanto la sentencia quede firme.

“Nos estamos manifestando hoy en apoyo a la familia de la pequeña víctima, quien fue abusada por este violador y encima tiene que soportar sus burlas y verlo caminar enfrente a su casa como si no hubiera hecho nada. Le arruino su infancia, su vida. Por eso, pedimos que esté preso ya, no cuando quede firme el fallo. Queremos que vaya a la cárcel y no salga más. Los jueces lo declararon culpable, pero sigue libre¨, renegó Ana, tía de la víctima.

Lesionada

En la madrugada de ayer, a la 01:45, en la calle Mauricio Guillet al 900, del barrio Bella Vista, se registró un siniestro vial, informó la policía.

Emilse Nadin Vera (19), conducía una motocicleta Honda Wave 110 cc, de color blanco, y, por razones que son materia de investigación judicial, perdió el control del rodado y cayó a la cinta asfáltica.

Consecuencia de ello, sufrió lesiones de diversa consideración, que demandaron la asistencia de facultativos médicos del SAME, quienes luego de brindarle los primeros auxilios, la trasladaron al Hospital San Juan Bautista.

Con posterioridad, personal de la Comisaría Tercera, que había llegado al lugar alertada por un llamado telefónico, convocó a los sumariantes de la Unidad Judicial N° 3, quienes labraron las actuaciones de rigor.