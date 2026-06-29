Sortearon los jurados para el juicio por la docente apuñalada en un intento de robo

La causa que investiga el violento ataque sufrido por una docente durante un hecho ocurrido en ocasión de robo avanzó este lunes con la realización de la audiencia de sorteo de jurados, una instancia prevista dentro del procedimiento para los procesos que serán llevados a juicio mediante el sistema de participación ciudadana.

La audiencia fue presidida por la jueza directora, Dra. Patricia Raquel Olmi, quien encabezó el acto correspondiente al legajo "CASTRO, Axel Benjamín p.s.a. Homicidio Agravado Criminis Causa en Grado de Tentativa y en Calidad de Autor, Capital".

Durante la audiencia se concretó el sorteo de 90 vecinos de la Primera Circunscripción Judicial, quienes integran el listado de potenciales jurados para el futuro debate oral. Con esta instancia, el expediente avanza hacia las siguientes etapas procesales que culminarán con el inicio del juicio.

Las partes estuvieron presentes durante la audiencia

En el acto judicial participaron los principales actores del proceso. Estuvo presente el imputado, Axel Benjamín Castro, acompañado por su defensor técnico, el Dr. Juan Enrique Lebrón.

En representación del Ministerio Público intervino el Secretario de Procuración General a cargo de la Oficina de Juicios por Jurados, Dr. Dante Coronel.

La audiencia permitió completar uno de los pasos previstos dentro del procedimiento establecido para este tipo de juicios, dejando definido el universo de ciudadanos que podrán integrar el jurado cuando llegue el momento del debate.

Quedó establecido el cronograma del proceso

Una vez concluido el sorteo, la jueza directora informó las próximas fechas previstas dentro del expediente. De acuerdo con el cronograma judicial informado durante la audiencia, el 14 de agosto se realizará la audiencia de admisión de evidencias.

Posteriormente, el 10 de noviembre tendrá lugar la audiencia de selección definitiva de jurados, oportunidad en la que también está previsto el inicio del juicio. Estas etapas forman parte del procedimiento previo al debate oral y permitirán avanzar hacia la conformación definitiva del jurado que deberá intervenir en el proceso.

Con el calendario ya fijado, la causa continuará su desarrollo conforme a las fechas establecidas por el tribunal.

El hecho que se investiga

El expediente judicial tiene su origen en un episodio ocurrido el 26 de noviembre de 2025 en el sector sur de la ciudad Capital.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, durante ese hecho resultó gravemente herida una mujer de apellido Vega. La víctima, una docente, sufrió múltiples heridas producidas por un elemento punzocortante, según surge de los datos informados oficialmente.

La investigación derivó en la imputación de Axel Benjamín Castro, quien deberá afrontar el juicio bajo la acusación consignada en el expediente. El proceso buscará determinar las responsabilidades penales correspondientes en relación con ese hecho.

Ahora, la audiencia desarrollada este lunes representa un nuevo avance dentro del cronograma procesal de la causa.

El sorteo de los potenciales jurados constituye una etapa previa a la selección definitiva de quienes integrarán el jurado popular encargado de intervenir durante el debate oral. Antes del inicio del juicio deberán cumplirse otras instancias procesales, entre ellas la audiencia destinada a resolver qué pruebas serán admitidas para su producción durante el debate.

Posteriormente se llevará adelante la selección final de los ciudadanos convocados, tras lo cual comenzará formalmente el juicio previsto para noviembre.