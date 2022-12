Recreo, La Paz Su ex lo llamó porque su actual pareja no quería irse de su casa, fue y terminó asesinado La víctima, Juan Humberto Herrera, tenía 26 años y era la actual pareja de Agustina López. Entre ellos habría ocurrido un incidente, por lo que la mujer le pidió que se fuera de la casa, pero Herrera no quiso. López llamó entonces a su ex pareja, Damián Vivas, quien fue a la vivienda y, en una pelea con Herrera, le asestó una puñalada y lo asesinó.